Суперництво Китаю та США може призвести до розколу світової економіки – МВФ

Листопад, 12 в 22:13

Світова економіка може розколотися на блоки, що суперничають, через суперництво Китаю і США. Це загрожує повторенням холодної війни, негативні наслідки якої відчують усі.

Про це заявила глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, пише WP.

За словами Георгієвої, зусилля США та Європи з розбудови глобальних ланцюжків постачання мають сенс, якщо вони допоможуть усунути залежність від одного постачальника, яка виявилася настільки руйнівною під час пандемії.

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Але якщо вони лише збудують нові торговельні бар’єри, щоб отримати перевагу у своєму геополітичному суперництві, вони можуть запустити руйнівний цикл, який завдасть шкоди середньому класу та бідним домогосподарствам, залишивши багатих неушкодженими.

– Мене турбує фрагментація світової економіки, що поглиблюється. Можливо, ми несвідомо йдемо у світ, який у результаті стає біднішим і менш безпечним, – сказала вона.

За даними МВФ, світова економіка, поділена на протиборчі табори, скоротиться на 1,5 відсотка, або на понад 1,4 трильйона доларів у річному обчисленні.

За словами Георгієвої, в Азії, центрі глобальних ланцюжків створення вартості для електроніки, одягу та промислових товарів, втрати у відсотковому вираженні будуть вдвічі більшими.

– Я пережила першу холодну війну з іншого боку залізної завіси. Так, там досить холодно. І розпочати другу холодну війну, прирікаючи на це ще одне покоління… дуже безвідповідально, — зазначила глава МВФ, яка народилася і виросла в Болгарії.

Річний товарообіг між США та Китаєм, як і раніше, значний і перевищує 600 мільярдів доларів. А економіки США та Китаю настільки переплетені, що повний розрив Георгієва вважає неможливим.

Але відколи колишній президент Дональд Трамп почав вводити тарифи на імпорт з Китаю в 2018 році, розмови про відокремлення США від другої за величиною економіки світу посилилися. І Сполучені Штати, і Китай зробили кроки, щоб стати самостійнішими.