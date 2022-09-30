McDonald’s відкрив 10 ресторанів у Києві – усі адреси

Вересень, 30 в 10:23

У Києві 10 ресторанів швидкого харчування мережі McDonald’s відтепер відкриті щодня для відвідувачів.

Заклади працюють за наступними адресами:

Проспект Гагаріна, 2-А

Проспект Бажана, 3-Б

Вулиця Михайла Гришка, 7

Вулиця Теодора Драйзера, 4

Вулиця Вишгородська, 33-А

Вулиця Велика Васильківська, 22

Проспект Броварський, 27

Проспект Академіка Палладіна, 7-А

Проспект Леся Курбаса, 19-А

Проспект Оболонський, 26-А.

У компанії застерігають про можливість довгих черг, тому радять планувати свій час.

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Цього тижня, 27 вересня, McDonald’s відкрив ще сім закладів у Києві, але до сьогодні вони працювали лише на доставку.