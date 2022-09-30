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Факти / Україна / Суспільство

McDonald’s відкрив 10 ресторанів у Києві – усі адреси

Валентина Летяк, редакторка стрічки
McDonald’s відкрив 10 ресторанів у Києві – усі адреси
Фото: Depositphotos

У Києві 10 ресторанів швидкого харчування мережі McDonald’s відтепер відкриті щодня для відвідувачів.

Заклади працюють за наступними адресами:

  • Проспект Гагаріна, 2-А
  • Проспект Бажана, 3-Б
  • Вулиця Михайла Гришка, 7
  • Вулиця Теодора Драйзера, 4
  • Вулиця Вишгородська, 33-А
  • Вулиця Велика Васильківська, 22
  • Проспект Броварський, 27
  • Проспект Академіка Палладіна, 7-А
  • Проспект Леся Курбаса, 19-А
  • Проспект Оболонський, 26-А.

У компанії застерігають про можливість довгих черг, тому радять планувати свій час.

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Цього тижня, 27 вересня, McDonald’s відкрив ще сім закладів у Києві, але до сьогодні вони працювали лише на доставку.

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