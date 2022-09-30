McDonald’s відкрив 10 ресторанів у Києві – усі адреси
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У Києві 10 ресторанів швидкого харчування мережі McDonald’s відтепер відкриті щодня для відвідувачів.
Заклади працюють за наступними адресами:
- Проспект Гагаріна, 2-А
- Проспект Бажана, 3-Б
- Вулиця Михайла Гришка, 7
- Вулиця Теодора Драйзера, 4
- Вулиця Вишгородська, 33-А
- Вулиця Велика Васильківська, 22
- Проспект Броварський, 27
- Проспект Академіка Палладіна, 7-А
- Проспект Леся Курбаса, 19-А
- Проспект Оболонський, 26-А.
У компанії застерігають про можливість довгих черг, тому радять планувати свій час.
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Цього тижня, 27 вересня, McDonald’s відкрив ще сім закладів у Києві, але до сьогодні вони працювали лише на доставку.