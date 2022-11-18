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Факти / Світ

ЄС заморозив загалом майже €70 млрд російських активів

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
ЄС заморозив загалом майже €70 млрд російських активів
Фото: Unsplash

У внутрішньому документі Єврокомісії, що охоплює аспекти взаємодії ЄК з Україною, повідомляється, що загалом Європейський Союз заморозив уже €68 млрд російських активів.

Про це пише Politico.

На Бельгію, згідно з документом, припадає €50 млрд з €68 млрд. Друге місце посідає Люксембург з €5,5 млрд – разом з Німеччиною, Австрією, Італією, Ірландією та Францією їхня частка становить понад 90% заморожених активів.

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Наразі Єврокомісія ще проводить оцінку, яка кількість національних резервів Росії повністю заморожена в ЄС.

Згідно з внутрішнім документом, це €33,8 млрд. Також Єврокомісія очікує на ухвалення Радою ЄС рішення про визнання ухилення від санкцій злочином ЄС. Це полегшило б конфіскацію активів у разі засудження в кримінальній справі. 

У документі вказано, що проблема наразі в Польщі, яка хоч і повністю підтримує ініціативу ЄС, потребує ухвалення національного закону. 

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Джерело: Politico
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