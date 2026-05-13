Російські окупанти на Гуляйпільському напрямку вчинили наругу над тілами загиблих українських військових та відсікли їм голови.

Підрозділ РФ, причетний до воєнного злочину, попередньо вже встановили. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Військові РФ обезглавили тіла військових ЗСУ

За інформацією Генштабу, 12 травня військовослужбовці 225 окремого штурмового полку потрапили у засідку російської диверсійної групи, яка проникла на позиції українських сил.

Зараз дивляться

Під час бою двоє українських бійців загинули.

– За даними перехоплення розвідки, командир підрозділу збройних сил РФ віддав прямий наказ вчинити наругу над тілами полеглих українських воїнів. Зокрема, з радіоперехоплення чути, як командир наказує відсікти дві голови “для підтвердження” та покласти їх на видному місці край поля. Його підлеглий висловлює готовність виконати такий наказ, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що російські військові свідомо порушують правила та звичаї ведення війни.

Там також повідомили, що підрозділ окупантів, військовослужбовці якого познущалися над тілами загиблих українських захисників, уже ідентифікували.

Крім того, українські військові встановили особу командира, який наказав відсікти голови полеглим бійцям.

За даними Генштабу, цей офіцер раніше вже віддавав накази щодо знущань над українськими військовополоненими.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста через розстріл чотирьох українських військовополонених та евакуаційної групи під час так званого Великоднього перемир’я.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.