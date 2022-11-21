До набуття чинності ембарго Європейського Союзу на російську нафту залишилось ще два тижні, а Росія вже втратила понад 90% свого ринку в північних країнах ЄС, що раніше були основою постачання з балтійських та арктичних терміналів.

Про це пише Bloomberg.

Агентство зазначає, що протягом останніх чотирьох тижнів РФ відвантажувала до Роттердама лише 95 тис. барелів на день. Якщо порівнювати – на початку лютого до європейських портів із Росії щодня відправляли понад 1,2 млн барелів.

Тим часом Литва, Німеччина та Франція припинили імпорт нафти з Росії ще кілька місяців тому, Польща ж наслідувала їхній приклад у вересні.

За даними Bloomberg, три чверті нафти, завантаженої в балтійських портах Росії, зараз прямують до Азії.

Індійські нафтопереробники активно скуповують барелі, користуючись пільговим періодом, запропонованим Британією та США, який, як очікуєтся, ухвалить Євросоюз.

Таким чином будуть звільнені від санкцій вантажі, що будуть завантажені до того, як набуде чинності заборона (5 грудня) – за тієї умови, якщо вони будуть доставлені до 19 січня.

Очікується, що оголошення країнами Великої сімки рівня граничної ціни на російську нафту відбудеться вже найближчими днями. Після цього вантажі, що були придбані за вищими цінами, втратять доступ до європейських і британських суден, включно із страховими та іншими послугами.

За останній тиждень загальний обсяг постачань із Росії впав до дев’ятитижневого мінімуму у 2,67 млн барелів на день. Менш мінливе середнє значення за останній місяць також знизилося.

Таким чином, щотижневі доходи Кремля від торгівлі нафтою впали до найнижчого рівня з початку січня.

