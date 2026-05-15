Запуск спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ став “точкою неповернення” для міжнародного правосуддя.

Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив під час виступу на засіданні Комітету міністрів Ради Європи у Кишиневі.

Заяви Сибіги про спецтрибунал для Путіна та Лукашенка

Глава МЗС України назвав день ухвалення угоди про запуск спеціального трибуналу історичним.

За словами Сибіги, спецтрибунал у Гаазі має відновити справедливість після російської агресії так само, як це зробив Нюрнберзький трибунал після Другої світової війни.

— Сьогодні ми пройшли точку неповернення. Спеціальний трибунал стає юридичною реальністю. Дуже мало хто вірив, що цей день настане. Але він настав, — заявив міністр.

Він наголосив, що ще рік тому у Львові було ухвалене політичне рішення про створення механізму відповідальності, а тепер сторони вже мають імплементаційну угоду.

— Для міжнародного кримінального правосуддя така швидкість — справжній юридичний рекорд, — сказав Сибіга.

Під час виступу глава МЗС заявив, що російське керівництво має бути притягнуте до відповідальності за злочин агресії проти України.

— Путін, Шойгу, Герасимов, Бортніков, Золотов, Медведєв, Патрушев, Лукашенко та інші сьогодні отримали свої квитки до Гааги, — наголосив Сибіга.

Він також заявив, що Володимир Путін “увійде в історію як злочинець”.

Що ухвалила Рада Європи

15 травня Комітет міністрів Ради Європи схвалив ключове рішення для запуску спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Ідеться про затвердження розширеної часткової угоди щодо створення керівного комітету трибуналу, який визначатиме адміністративні та управлінські засади його роботи.

У МЗС України повідомили, що рішення підтримали 37 держав.

Там наголосили, що це вже третій установчий документ у процедурі створення трибуналу.

За словами Сибіги, система відповідальності за агресію РФ складатиметься з кількох елементів:

Спеціального трибуналу;

міжнародної компенсаційної комісії;

реєстру збитків.

У МЗС також зазначили, що до розширеної часткової угоди зможуть приєднуватися не лише країни-члени Ради Європи, а й інші держави.

Очікується, що згодом визначать приміщення трибуналу у Гаазі та сформують перший керівний комітет.

Раніше Європейський Союз офіційно повідомив Раді Європи про намір приєднатися до угоди щодо створення спеціального трибуналу для розгляду злочину агресії Росії проти України.

5 травня Рада ЄС затвердила рішення про підписання відповідної розширеної часткової угоди.

Станом на 12 травня про готовність приєднатися до механізму заявили 32 держави.

Джерело : Укрінформ

