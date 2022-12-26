Грудень, 26 в 8:59

Сполучені Штати Америки охопив сильний шторм, що приніс снігопади, вітер і мороз. У результаті загинули щонайменше 37 людей, ще понад мільйон абонентів залишилися без світла.

Зазначено, що найскладніша ситуація в районі міста Буффало (штат Нью-Йорк). За словами представників округу, снігопад і хуртовина зробили дороги непрохідними, заморозили електропідстанції та забрали життя у понад десятка людей.

Губернатор Нью-Йорка Кеті Хоукул назвала його “найруйнівнішим штормом у довгій історії Буффало” через його силу і тривалість.

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За даними PowerOutage.us, внаслідок шторму близько 250 000 будинків і підприємств у США залишилися без електрики, причому майже половина з них постраждала в штатах Мен та Нью-Йорк. З початку шторму кількість відключень у рази перевищувала мільйон абонентів.

Погодні умови також ускладнили поїздки під час зимових свят: понад 5000 рейсів було скасовано у п’ятницю, 23 грудня, понад 3400 рейсів було скасовано у суботу та понад 2800 рейсів було скасовано на Різдво.

Фото: Frank Brewster