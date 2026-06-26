Удари України по російській нафтопереробній та енергетичній інфраструктурі демонструють високу ефективність і вже суттєво позначилися на можливостях Росії.

Союзники мають підтримувати Київ, заявив генсекретар НАТО Марк Рютте.

Виробництво нафти в РФ скоротилося на третину

За словами Рютте, Україна демонструє високий рівень інновацій, зокрема у сфері безпілотних технологій та успішно завдає ударів по ключових об’єктах російської інфраструктури.

Зараз дивляться

– Україна справляється надзвичайно добре. Вона й досі лідирує, коли йдеться про інновації, наприклад, у сфері технологій безпілотників – їх стало більше, і вони успішно вражають важливу енергетичну інфраструктуру в Росії, а також оборонну та допоміжну інфраструктуру, – зазначив генсек ООН на зустрічі в Atlantic Council напередодні майбутнього саміту НАТО.

Він додав, що загальний обсяг виробництва на нафтопереробних заводах в РФ упав на 30%.

– Я дуже вражений українцями. Їхнє головне завдання – захистити свою інфраструктуру від чергових ударів російських балістичних ракет і дронів, – сказав Рютте.

Він зауважив, що російська економіка стикається зі зростаючими труднощами, оскільки фінансові ресурси РФ поступово вичерпуються.

Рютте наголосив на необхідності подальшої підтримки України з боку союзників.

Європейські держави повинні справедливо розподілити фінансове навантаження в межах ініціативи із закупівлі американського озброєння для Києва.

Генсек НАТО додав, що продовження військової допомоги Україні залишається однією з ключових передумов для посилення її обороноздатності та стримування російської агресії.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив результати далекобійних ударів України по об’єктах паливно-енергетичного комплексу та логістичній інфраструктурі Росії станом на червень 2026 року.

У нафтопереробній галузі Росії втрачено 30% потужностей. Під ураження українських БпЛА потрапили 16 великих нафтопереробних заводів і терміналів РФ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.