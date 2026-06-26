Наступальне угруповання російської армії, задіяне у війні проти України, налічує 721 300 військовослужбовців.

Російське командування не відмовляється від планів із захоплення українських територій і продовжує використовувати тактику масованих піхотних штурмів.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю The Times, яке було опубліковано 26 червня.

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За словами головнокомандувача, російське військове керівництво не відмовилося від намірів захопити українські території.

Для досягнення цієї мети окупаційні війська й надалі застосовують тактику масованих піхотних штурмів.

– Як і минулого року, вони продовжують свої операції за допомогою піхотних підрозділів, застосовуючи тактику “тисячі порізів”, намагаючись проникнути якомога глибше в нашу оборону. Їхня головна мета, як і раніше, – захоплення нашої території, – наголосив Сирський.

Також головнокомандувач окреслив основні воєнні цілі України.

За його словами, йдеться про утримання займаних позицій, знищення більшої кількості російських військових, ніж Росія здатна компенсувати, порушення та знищення російської логістики за допомогою ударів безпілотниками середньої дальності, а також виснаження російської економіки ударами великої дальності по енергетичному сектору та об’єктах військово-промислового комплексу.

Сирський зазначив, що з огляду на значний потенціал Росії для Сил оборони України вкрай важливо не втратити ті можливості, які українські військові мають “завдяки підтримці наших партнерів і союзників”.

Головнокомандувач також наголосив, що наразі Україна має більше FPV-дронів, ніж Росія має військових на українській території.

За його словами, ударний потенціал українських FPV уже перевищує можливості російської сторони, а кількість бойових вильотів таких безпілотників протягом доби майже удвічі більша, ніж у військ РФ.

Раніше Сирський заявляв, що станом на початок червня ворог наростив угрупування на Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках, де загальна чисельність сил противника становить близько 140 тис. осіб.

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