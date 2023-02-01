США запровадили нові санкції проти РФ та торговця зброєю Зіменкова

Лютий, 01 в 18:16

Міністерство фінансів США запровадило нові санкції щодо Росії. У підсанкційний список потрапили фізичні та юридичні особи.

Як повідомляє пресслужба відомства, США запровадили блокуючі санкції проти 22 фізичних та юридичних осіб у кількох країнах, котрі допомагали Росії ухилятись від попередніх санкцій.

— Відчайдушні спроби Росії використати проксі-серверів, щоб обійти санкції США, демонструють, що санкції значно ускладнили й здорожчали для російського військово-промислового комплексу відновлення постачання військової машини Путіна, – сказав заступник міністра фінансів Воллі Адеємо.

Нові санкції торкнуться організацій у Болгарії, Латвії, Сінгапурі, Ізраїлі та на Кіпрі.

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Санкції спрямовані проти російської мережі ухилення від санкцій, яку очолює торговець зброєю з Росії та Кіпру Ігор Зіменков.

Особи “мережі Зіменкова” брали участь у проєктах, пов’язаних з обороноздатністю Росії, зокрема постачали російській компанії високотехнологічні пристрої після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Деякі члени мережі Зіменкова також підтримувалаи підсанкційні державні російські оборонні компанії ВАТ Рособоронекспорт і державну корпорацію Ростех, які є ключовими частинами ВПК Росії.

Ігор Зіменков тісно співпрацював зі своїм сином Джонатаном, проти якого також запроваджені санкції.

Для оплати проєктів, пов’язаних з оборонною промисловістю РФ, використовувалися підставні компанії.

Джерело: Мінфін США