Єдність та спільне майбутнє: Мішель та фон дер Ляєн у Києві звернулись до українців

Лютий, 03 в 16:56

Голова Європейської Ради Шарль Мішель і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибули до Києва для участі у саміті Україна-ЄС та проголосили звернення до українського народу.

Відео з їх заявами опубліковане на каналі президента Володимира Зеленського в Telegram.

– Маю меседж до українського народу. Перше – це єдність. Єдність без виключень у тому, щоб підтримати Україну. Ніхто не змусить нас змінити рішення. І другий меседж – це те, що майбутнє України і українців – всередині Євросоюзу, – сказав Мішель.

У той же час Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що її вражає той прогрес, якого вже досягла Україна у тих семи кроках та етапах, відколи набула статусу кандидата.

Зараз дивляться – Я, справді, вражена надзвичайним об’ємом як знань, так і амбіцій, які ви продемонстрували і продовжуєте демонструвати щодня, – підкреслила президентка ЄК. Володимир Зеленський, у свою чергу, додав, що сьогоднішній саміт Україна – ЄС – вагомий символ того, що ми здолаємо будь-які перешкоди для зміцнення нашого партнерства та інтеграції. – Наша мета абсолютно чітка: початок переговорів про членство України в Європейському Союзі. Ми не втратимо жодного дня в роботі задля зближення України та ЄС, – резюмував очільник Української держави. Читайте Не кажу, що це нереально: Мішель про слова Шмигаля щодо вступу України в ЄС за 2 роки

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