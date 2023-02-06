Берлін обіцяє швидко відправити в Україну німецькі танки Leopard 2
Поставка бойових німецьких танків Leopard 2 в Україну як від ФРН, так і від європейських партнерів, відбудеться швидко. Таку заяву зробив заступник речника уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер, пише Spiegel.
– Німецькі зобов’язання залишаються чинними, – сказав Бюхнер.
Однак у той же час він не надав жодної інформації щодо деталей та зобов’язань інших урядів. Всього зі складів Бундесверу обіцяли поставити Україні 14 танків.
Німеччина та інші партнери разом обіцяли поставити в Україну таку кількість танків, якої буде достатньо для формування двох батальйонів.
Раніше стало відомо, що навчання українських танкових екіпажів за межами України на німецьких танках Leopard стартує 6 лютого.
Міноборони Британії раніше показало, як українські танкові екіпажі швидко навчаються управлінню британськими танками Challenger 2.