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Факти / Світ

Берлін обіцяє швидко відправити в Україну німецькі танки Leopard 2

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Leopard 2
Фото: Getty Images

Поставка бойових німецьких танків Leopard 2 в Україну як від ФРН, так і від європейських партнерів, відбудеться швидко. Таку заяву зробив заступник речника уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер, пише Spiegel.

– Німецькі зобов’язання залишаються чинними, – сказав Бюхнер.

Однак у той же час він не надав жодної інформації щодо деталей та зобов’язань інших урядів. Всього зі складів Бундесверу обіцяли поставити Україні 14 танків.

Німеччина та інші партнери разом обіцяли поставити в Україну таку кількість танків, якої буде достатньо для формування двох батальйонів. 

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Раніше стало відомо, що навчання українських танкових екіпажів за межами України на німецьких танках Leopard стартує 6 лютого. 

Міноборони Британії раніше показало, як українські танкові екіпажі швидко навчаються управлінню британськими танками Challenger 2.

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Джерело: Spiegel
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