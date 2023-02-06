Лютий, 06 в 17:03

Поставка бойових німецьких танків Leopard 2 в Україну як від ФРН, так і від європейських партнерів, відбудеться швидко. Таку заяву зробив заступник речника уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер, пише Spiegel.

– Німецькі зобов’язання залишаються чинними, – сказав Бюхнер.

Однак у той же час він не надав жодної інформації щодо деталей та зобов’язань інших урядів. Всього зі складів Бундесверу обіцяли поставити Україні 14 танків.

Німеччина та інші партнери разом обіцяли поставити в Україну таку кількість танків, якої буде достатньо для формування двох батальйонів.

Зараз дивляться Раніше стало відомо, що навчання українських танкових екіпажів за межами України на німецьких танках Leopard стартує 6 лютого. Міноборони Британії раніше показало, як українські танкові екіпажі швидко навчаються управлінню британськими танками Challenger 2. Читайте Танки Abrams для України збирається виробляти американська General Dynamics – ЗМІ

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