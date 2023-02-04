Leopard, Challenger та Abrams буде багато: Резніков про танкову коаліцію

Незабаром Україна отримає від партнерів багато танків – німецьких Leopard, британських Challenger та американських Abrams.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

– Офіційно: танкова коаліція за Україну народилася й активно розвивається. Невдовзі ми з радістю будемо вітати Leopard, Challenger та Abrams на українській землі. Їх буде багато, – написав він.

Зараз дивляться

It’s official: The tank coalition for Ukraine has been born and is actively growing. Soon, we will happily welcome Leopards, Challengers and Abrams on the Ukrainian ground. A lot of them.

Pullover — thanks to @Deepstate_UA for its work and creativity! pic.twitter.com/qHKxdUZ87t — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 3, 2023

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що на першому етапі Збройні сили України отримають від західних союзників від 120 до 140 сучасних бойових танків.

Йдеться про німецькі бойові танки Leopard 2, британські Challenger 2 та американські M1 Abrams. Крім того, Київ розраховує отримати танки Leclerc від Франції.