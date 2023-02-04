Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Leopard, Challenger та Abrams буде багато: Резніков про танкову коаліцію

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Резніков
Фото: Генштаб ЗСУ

Незабаром Україна отримає від партнерів багато танків – німецьких Leopard, британських Challenger та американських Abrams.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

– Офіційно: танкова коаліція за Україну народилася й активно розвивається. Невдовзі ми з радістю будемо вітати Leopard, Challenger та Abrams на українській землі. Їх буде багато, – написав він.

 

Зараз дивляться

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що на першому етапі Збройні сили України отримають від західних союзників від 120 до 140 сучасних бойових танків.

Йдеться про німецькі бойові танки Leopard 2, британські Challenger 2 та американські M1 Abrams. Крім того, Київ розраховує отримати танки Leclerc від Франції.

Читайте
Резніков розповів, як швидко українські екіпажі опанують танки Leopard

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка