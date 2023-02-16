Лютий, 16 в 15:16

Європарламент 444 голосами підтримав резолюцію до перших роковин повномасштабного російського вторгнення в Україну, що розпочалось 24 лютого 2022 року.

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Зазначається, що проти висловилось 26 євродепутатів і ще 37 – утримались від голосування.

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– Росія здійснює злочинну, неспровоковану та нічим не виправдану агресивну війну проти України з 24 лютого 2022 року, …що є грубим та показовим порушенням Хартії ООН та фундаментальних принципів міжнародного права, – йдеться у документі.

Там нагадують, що Україна страждала від російської агресії, починаючи з протестів, які відбулись у листопаді 2013 року проти рішення на той момент президента Віктора Януковича призупинити підписання Угоди про асоціацію ЄС – Україна.

– Дії Росії в Україні протягом минулого року продовжують загрожувати миру й безпеці в Європі та у світі, – зазначається у резолюції.

В документі згадують про злочини, які кремлівські війська здійснили на території України, включаючи невибіркові атаки по житлових районах та цивільній інфраструктурі, внаслідок яких вже загинули тисячі мирних людей, серед яких сотні дітей.

Документ також засуджує скоєне окупантами насильство проти населення України, включаючи вбивства, тортури, знущання, сексуальне насильство, викрадення людей та їх примусове переміщення, зокрема – насильницьке вивезення до Росії тисяч українських дітей.

В резолюції нагадали, що у вересні 2022 року очільник РФ Володимир Путін, порушуючи всі норми міжнародного законодавства, оголосив про анексію частково окупованих Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей України на додаток до окупації Кримського півострова.

На цих територіях агресори проводять геноцидну політику, а також – етнічні чистки, вчиняють масовані звірства для знищення української національної ідентичності, щоб стерти існування української культури та державності.

Також згадується блокада Росією експорту зерна з України протягом минулого року, що створило ризик голоду для багатьох мільйонів людей як всередині України, так і за її межами.

Це стало наочним нагадуванням про злочин Голодомору минулого століття.

– Агресивна війна Росії демонструє її колоніальне ставлення до сусідів. Так довго, як Росія залишається імперіалістичною державою, вона продовжує зусилля з утворення небувалих агресивних загроз на Європейському континенті, – зазначають у резолюції.

Повідомляється, що багато міжнародних діячів уже визнали, що Росія є державою-спонсором тероризму та такою, що використовує терористичні засоби.

Документ закликає до “конкретних заходів” з цього приводу.

Також повідомляється, що російська агресивна війна проти України стала найбільшим збройним конфліктом на Європейському континенті з часів завершення Другої світової. Агресія РФ відображає посилення конфлікту між авторитаризмом та демократією.

Наостанок, депутати Європарламенту висловили свою непохитну солідарність з народом та владою України. Там наголосили, що підтримують незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Вони підтвердили, що рішуче засуджують російську агресивну війну проти України, а також – залучення режиму Лукашенка до цієї агресії.

– Європейський парламент вимагає, щоб Росія та сили її поплічників зупинили всі військові дії, зокрема – свої атаки проти населених районів та критичної інфраструктури, щоб РФ вивела всі військові сили, своїх поплічників та військове обладнання з усієї міжнародно визнаної території України, зупинила насильницьку депортацію цивільного населення України та звільнила всіх ув’язнених українців, – підкреслили у документі.

Депутати віддають пошану хоробрості українського народу, що став лауреатом Премії Сахарова 2023 року за свободу думок. Вони зазначили, що українці воюють не лише за власну країну та її суверенітет, а й захищають європейські цінності проти жорстокого кремлівського режиму, який прагне підірвати демократичний устрій, ослабити та розділити Європейський Союз.

Політики ЄС висловили глибокі співчуття родинам та близьким українських захисників, які віддали життя, захищаючи Україну та її народ, їхню свободу та демократію.

Резолюція закликає країни ЄС та міжнародне співтовариство продовжувати надавати Україні економічніу підтримку та військову допомогу, щоб вона скористалась власним правом на захист від агресії, передбаченим Хартією ООН.

Євродепутати приділили окрему увагу питанням відповідальності країни-агресора за воєнні злочини і злочини проти людства, що скоєні і продовжують відбуватись в Україні.

Це включає в себе утворення спеціального міжнародного трибуналу задля засудження військового та вищого політичного керівництва Росії.

Вони закликають продовжити економічні санкції проти агресора і використати заморожені активи російського Центробанку та російських олігархів, що підтримують режим Путіна, для відновлення та відбудови України.