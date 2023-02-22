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Факти / Світ

Україна отримає від Іспанії шість танків Leopard 2 – Міноборони

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Leopard 2A4
Фото: Getty Images

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що її країна відправить Україні шість танків Leopard 2.

Про це повідомляє EFE.

Зазначено, що кількість танків може бути збільшена в разі потреби або на запит союзників.

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Роблес також додала, що наразі танки перебувають у ремонті. Їх відправлять наприкінці березня чи на початку квітня.

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес 25 січня офіційно підтвердила готовність Мадрида надати Україні танки Leopard 2 A4 німецького виробництва.

Нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що у Збройних силах України сформують як мінімум два танкові батальйони із німецькими бойовими танками Leopard 2.

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Джерело: EFE

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