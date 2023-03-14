Євросоюз розробляє власний закон про “іноагентів” – Politico

Березень, 14 в 10:10

У рамках боротьби з іноземним впливом Європейський Союз працює над законом, що примусить недержавні організації, консультаційні агентства та академічні інституції розкривати будь-яке фінансування з-за меж ЄС.

Про це повідомляє Politico з посиланням на три джерела.

Зазначено, що наразі закон перебуває на ранній стадії і перегукується з аналогічними законами в США та Австралії. Так, у Сполучених Штатах закон про реєстрацію іноземних агентів зобов’язує лобістів, які працюють від імені урядів інших країн, реєструватися у федеральному уряді з 1938 року.

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Водночас версія закону Євросоюзу, ймовірно, не буде обмежувати конкретних осіб, проте змусить комерційні та некомерційні організації в блоці розкрити фінансування поза ЄС.

Як пише видання, наразі триває обговорення проєкту закону, він має бути завершений наприкінці травня 2023 року.

– Останнім часом ЄС зіткнувся зі значною кількістю випадків стороннього втручання у внутрішні процеси – від російських спроб кіберзламу до китайських університетських грантів, покликаних змінити дискурс про права людини, – додає видання.

Раніше Грузію сколихнув ряд протестів проти законопроєкту про “іноземних агентів”, котрий, як наголошують активісти, підкреслює відступ країни від демократії та зближує Тбілісі з Москвою. 9 березня з парламенту відкликали цей законопроєкт.