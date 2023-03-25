Березень, 25 в 20:02

Європейська комісія розраховує отримати дохід у розмірі близько 2,6% від інвестування активів, що належать російському центральному банку, заморожених відповідно до санкцій ЄС.

Про це пише американське видання Politico посилаючись на отриманий редакцією документ.

ЄС вивчає правові можливості використання російських іноземних резервів, заморожених у блоці, включно з їхнім інвестуванням для отримання прибутку, який міг би бути використаний для фінансування відновлення України.

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Politico зазначає, що така безпрецедентна спроба викликає юридичні, політичні та економічні питання, і країни ЄС минулого місяця створили робочу групу для вивчення того, що можна зробити.

– Серед країн-членів (ЄС, – Ред.) існує консенсус, що важливо дуже, дуже ретельно вивчити, що можна зробити відповідно до інструкцій, які нам дали, включно з тим, що те, що буде зроблено, повинно відповідати законодавству ЄС і міжнародному праву. Ми перебуваємо у винятковій ситуації, і, ймовірно, будь-яке рішення, яке ми виробимо, матиме характер, якого не було раніше, – сказав виданню Андерс Анлід, шведський дипломат, якому доручили очолити групу.

У документі Комісії, який обговорюватимуть національні експерти на зустрічі у вівторок, пояснюються правові підстави для інвестування російських активів, а також пов’язані з цим ризики, і наводяться оцінки можливої прибутковості інвестицій.

З огляду на те, що вторгнення Росії в Україну є “винятковим і грубим порушенням” міжнародного та гуманітарного права, Комісія вважає, що вона може обгрунтувати свої аргументи на користь інвестування активів російського центрального банку і отримання прибутку на користь України в рамках міжнародного права.

– Це, мабуть, виправдовує не тільки безпрецедентні обмежувальні заходи, прийняті дотепер, а й настільки ж винятковий захід, спрямований на компенсацію шкоди, заподіяної цими порушеннями, – йдеться в документі Комісії та додається, що це потребуватиме коригування положення про санкції ЄС.

У документі також підкреслюється, що вжиття скоординованих заходів з G7 та іншими країнами матиме “як політичні, так і ринкові переваги”, оскільки дасть змогу уникнути відлякування інвесторів, які можуть уникати європейської фінансової інфраструктури, якщо ЄС діятиме в односторонньому порядку.

Відповідно до режиму санкцій ЄС, якщо і коли санкції будуть зняті, власник заморожених активів повинен мати можливість повернути капітал, а також будь-які доходи, що були обумовлені в контракті до того, як активи були заморожені. Але будь-які доходи понад це можуть бути привласнені, вважає Комісія, і використані для відновлення України.

– Якщо активне управління дозволяє отримати прибуток понад обумовлений у контракті, то власники керованих активів не повинні отримувати вигоду від цього прибутку після скасування заходу, – пише Комісія.

Кількісна оцінка цих прибутків залежить від того, скільки грошей інвестовано і яким чином.

ЄС вважає, що близько двох третин із $300 млрд резервів російського Центрального банку, заморожених у країнах G7, ЄС та Австралії, наразі зберігаються в ЄС, включно з €191 млрд у Бельгії та €21 млрд в іншій неназваній країні ЄС.

– Подробиці, що з’являються зараз, як правило, підтверджують (цю) первісну оцінку, – йдеться в документі.

Однак ЄС ще не до кінця знає, де зберігаються резерви російського ЦБ, і включив зобов’язання повідомляти про їхнє місцеперебування до свого останнього пакету санкцій проти Росії, щоб спробувати отримати більш чітку картину.

Інвестування цих мільярдів у “ліквідні, високорейтингові активи” з відносно коротким терміном погашення може принести “значний річний дохід з медіаною близько 2,6 відсотка”, – пише Комісія.

Інвестиції в акції принесуть вищий дохід, але більш ризикований клас активів може принести збитки в розмірі до €4 млрд на рік, що спричинить “політичні та фінансові наслідки”, якщо ЄС доведеться відшкодовувати Росії збитки, яких зазнала Росія, коли інвестувала свої активи, тоді як “ризик збитків за портфелем активів з високою кредитною якістю та коротшим терміном погашення за поточної прибутковості видається вельми незначним”.

Проте, “втрати ніколи не можуть бути виключені”, і тому питання про те, “хто несе будь-який залишковий ризик у разі втрат… вимагає чіткої юридичної відповіді”, зазначає Комісія.