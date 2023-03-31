Березень, 31 в 1:14

45-му президенту США Дональду Трампу висунуло обвинувачення Велике журі (grand jury) на Мангеттені, що є вперше в історії США, коли чинному або колишньому національному лідеру висувають кримінальні обвинувачення.

Про це з посиланням на свої джерела пише американський телеканал CNN.

Обвинувальний висновок було подано за печаткою і його буде оголошено найближчими днями. Звинувачення наразі публічно не відомі, повідомило CNN одне з джерел.

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Офіс окружного прокурора Мангеттена Елвіна Брегга зв’яжеться з адвокатами Трампа, щоб обговорити його явку до суду.

Прокуратура веде розслідування стосовно колишнього президента у зв’язку з його ймовірною роллю у схемі виплати грошей “під шумок” і приховуванні інформації про зірку фільмів для дорослих Стормі Деніелс, яка стосується президентських виборів 2016 року.

– Це рішення, безсумнівно, викличе шок по всій країні, кинувши американську політичну систему – яка ніколи не бачила, щоб проти одного з її колишніх лідерів висували кримінальні звинувачення, тим паче під час повторної президентської кампанії – у незвідані води, – пише CNN.

Телеканал зазначає, що судовий процес проти Трампа вводить президентську кампанію 2024 року в нову фазу, оскільки колишній президент раніше говорив, що продовжить балотуватися, незважаючи на кримінальні звинувачення.

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Раніше Трамп часто називав різні розслідування навколо нього “полюванням на відьом”, намагаючись змінити громадську думку про них, виставляючи себе жертвою того, що, за його словами, є політичним розслідуванням, проведеним прокурорами-демократами. У міру наближення пред’явлення обвинувачення Трамп закликав своїх прихильників протестувати проти його арешту, повторюючи свої заклики до дій після виборів 2020 року, коли він намагався подолати свою поразку від президента Джо Байдена.

– Дональд Трамп уже давно уникає юридичних наслідків у своєму особистому, професійному та політичному житті. За минулі роки він врегулював низку приватних цивільних позовів і заплатив за те, щоб вийти з суперечок, що стосуються Trump Organization, його однойменної компанії, – пише CNN.

Крім того, будучи президентом, Дональд Трамп двічі піддавався імпічменту з боку Палати представників, очолюваної демократами, але уникнув засудження з боку Сенату Конгресу США.

У грудні компанію Trump Organization було засуджено за численними звинуваченнями в податковому шахрайстві, хоча самому Трампу звинувачення у цій справі не висували.

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Союзники Трампа з-поміж республіканців, а також його суперники на виборах 2024 року, засудили окружну прокуратуру Мангеттена у зв’язку з обвинувальним висновком, який готують, а спікер Палати представників Кевін Маккарті заприсягся почати розслідування з цього питання.

Ще на початку березня прокуратура Брегга дала зрозуміти, що близька до висунення обвинувачень проти Трампа після того, як запросила експрезидента дати свідчення перед Великим журі, яке розслідує схему “прихованих грошей”. Згідно із законом, потенційні обвинувачені в Нью-Йорку мають бути повідомлені та запрошені для дачі свідчень перед Великим журі, яке розглядає обвинувачення. Однак Трамп зрештою відмовився постати перед журі.

Тривале розслідування почалося за попередника Брегга, Сая Венса, коли Трамп перебував при владі. Воно пов’язане з виплатою $130 тис., яку тодішній особистий адвокат Трампа Майкл Коен зробив Деніелс наприкінці жовтня 2016 року, за кілька днів до президентських виборів 2016 року, щоб змусити її мовчати про передбачуваний роман із Трампом десятирічної давності. Трамп заперечує факт інтрижки.

У розслідуванні розглядається питання про виплату грошей Деніелс і відшкодування організацією Трампа витрат Коену.

Згідно з судовими документами в рамках федерального переслідування Коена, керівники Trump Organization санкціонували виплати йому на загальну суму 420 000 доларів, щоб покрити його початковий платіж у розмірі 130 000 доларів і податкові зобов’язання, а також винагородити його премією. Організація Трампа зазначила ці виплати як юридичні витрати у своїх внутрішніх бухгалтерських книгах. Трамп заперечує свою обізнаність про ці виплати.