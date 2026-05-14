Вибухи у Києві прогриміли у ніч на 14 травня під час масованої атаки ракет та ударних безпілотників на столицю. Відомо про щонайменше одного загиблого та 16 постраждалих.

Про це повідомили у ДСНС України, начальник КМВА Тимур Ткаченко та мер Києва Віталій Кличко.

Вибухи в Києві 14 травня: що відомо

За даними рятувальників, найбільш серйозні руйнування зафіксовані у Дарницькому районі. Там сталося влучання у багатоповерховий житловий будинок, через що обвалилися конструкції.

У ДСНС повідомили, що з будинку вдалося врятувати 10 людей. Водночас під завалами можуть перебувати люди, тому аварійно-рятувальні роботи тривають.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко уточнив, що у Дарницькому районі під завалами залишилися заблоковані люди.

— Необхідні служби слідують на місце, — повідомив він.

Також у районі зафіксували падіння уламків на територію автозаправної станції.

Крім того, в Оболонському районі уламки дронів впали на відкриту територію, а також пошкодили триповерхову будівлю паркінгу та бізнес-центру.

За іншою адресою уламки пошкодили квартиру на 12 поверсі житлового будинку та влучили у 25-поверхову недобудову. Відомо про травмованих.

У Дніпровському районі через атаку виникла пожежа на даху п’ятиповерхового житлового будинку. Також зафіксовано влучання БпЛА у ще одну п’ятиповерхівку та пошкодження приватного будинку.

Окремо рятувальники повідомили про займання гаражів та припаркованого автомобіля.

У Солом’янському районі через падіння уламків загорівся автомобіль.

У Голосіївському районі уламки виявили на проїжджій частині, а у Святошинському — на відкритій території.

Станом на зараз унаслідок вибухів у Києві 14 травня постраждали щонайменше 16 людей. Одна людина загинула.

Інформація щодо кількості постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 541-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.