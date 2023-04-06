Квітень, 06 в 18:06

Голова КНР Сі Цзіньпін не показав жодних ознак зміни своєї позиції щодо війни Росії проти України після переговорів у четвер із французьким президентом Еммануелем Макроном.

Про це пише американське видання Politico з посиланням на анонімного французького дипломата.

На другий день державного візиту Макрона до Китаю Сі зайняв свою давню позицію щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну, заявивши, що “всі сторони” мають “обґрунтовані побоювання з приводу безпеки”, і не дав жодних натяків на те, що він буде використовувати свій вплив, щоб допомогти припинити конфлікт.

Зараз дивляться

– Китай готовий разом із Францією звернутися до міжнародної спільноти із закликом зберігати раціональність і спокій, – так далеко зайшов китайський лідер під час пресконференції у Великій залі народних зборів у Пекіні.

За його словами, мирні переговори мають бути відновлені якомога швидше з урахуванням “розумних міркувань безпеки всіх сторін з посиланням на Статут ООН”. Ці “переговори” повинні враховувати, за словами Сі, пошук політичного рішення і створення збалансованої, ефективної та стійкої системи європейської безпеки, додав він, сидячи поруч з Макроном.

Французький президент прибув до Китаю в середу в надії змусити Китай використати свої важелі впливу на Росію для припинення конфлікту, а також змусити Пекін виступити проти загрози Кремля розмістити ядерні ракети в Білорусі.

За словами французького дипломата, обізнаного про перебіг переговорів, під час особистої зустрічі з Сі Макрон висловив заклопотаність Заходу тим, що Пекін постачатиме зброю в РФ. Але французький лідер, схоже, не отримав необхідних результатів.

– Президент закликав Сі не здійснювати постачання в Росію, які допоможуть її війні проти України. Сі сказав, що ця війна не його, – сказав дипломат, говорячи на умовах анонімності, щоб описати закрите засідання.

Читайте Китай відмовився від підтримки Японії у питанні статусу Курильських островів

Переговори, які чиновник Єлисейського палацу, тим не менш, назвав “відвертими і конструктивними” – у підсумку тривали півтори години.

Після цього дійство перейшло в церемонію підписання, де офіційні особи та бізнесмени уклали кілька угод, включно з продажем 160 літаків Airbus. За даними Єлисейського палацу, китайський уряд схвалив купівлю 150 літаків A320 Neo і 10 літаків A350 – поставки, які були частиною угоди на €36 млрд, про яку Airbus оголосив минулого року. Ця інформація суперечить попередній інформації від чиновника Єлисейського палацу, який заявив, що ведуться переговори про нову угоду.

Під час церемонії підписання контрактів усі китайські міністри та керівники підприємств глибоко кланялися Сі, перш ніж підписати контракти зі своїми французькими колегами.

Потім Сі та Макрон вийшли на свій спільний виступ, який було названо “пресконференцією з комуністичними характеристиками” – по суті, це означає, що запитання пресі ставити не дозволяється.

Макрон також закликав Сі прямо засудити агресію Росії проти України.

– Говорити про мир і стабільність означає говорити про війну, яку Росія веде проти України. Ви зробили кілька важливих зауважень. Це війна, яка стосується всіх нас, тому що один із членів Ради Безпеки вирішив порушити статут ООН. Ми не можемо з цим змиритися, – сказав французький лідер.

У п’ятницю Сі та Макрон вирушать до китайського міста Гуанчжоу, де проведуть додаткові переговори та приватну вечерю.

Однак, у тому, що буде розцінено як поступка французам, Сі все ж таки говорив про необхідність для сторін, що воюють, “захищати жертв, включно з жінками та дітьми”. Це сталося після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна через його роль у незаконному переданні українських дітей Росії.

Однак Сі не згадав Росію у своєму виступі. У своєму виступі, який, імовірно, викличе роздратування американських чиновників, Сі також сказав, що Китай і Франція повинні “відновити обміни між законодавчими органами і збройними силами”. Потім він включив Францію у загальний рефрен, який китайські чиновники використовують для критики США.

– Китай і Франція продовжуватимуть… протистояти менталітету холодної війни і блокової конфронтації, об’єднавши зусилля у вирішенні всіх типів глобальних проблем, – сказав Сі.

У четвер, 6 квітня, Сі Цзіньпін також провів переговори з Макроном і з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, яку запросив Макрон для демонстрації європейської єдності, але яка не братиме участі в багатьох заходах між китайським і французьким лідерами.

Справді, фон дер Ляєн провела свою власну поодиноку пресконференцію в четвер у Пекіні з настанням ночі. Не обтяжена формальностями державного візиту, лідерка ЄС відповіла на запитання репортерів і надіслала кілька гострих послань Пекіну.

Вона застерегла його від надання допомоги Москві у військових діях на Україні. Крім того, вона заявила, що лідер Китаю Сі Цзіньпін висловив готовність поговорити з українським президентом Володимиром Зеленським, коли час і умови будуть відповідними.