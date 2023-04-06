Апрель, 06 в 18:06

Глава КНР Си Цзиньпин не показал никаких признаков изменения своей позиции в отношении войны России против Украины после переговоров в четверг с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на анонимного французского дипломата.

На второй день государственного визита Макрона в Китай Си занял свою давнюю позицию в отношении полномасштабного вторжения России в Украину, заявив, что “все стороны” имеют “обоснованные опасения по поводу безопасности”, и не дал никаких намеков на то, что он будет использовать свое влияние, чтобы помочь прекратить конфликт.

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— Китай готов совместно с Францией обратиться к международному сообществу с призывом сохранять рациональность и спокойствие, – так далеко зашел китайский лидер во время пресс-конференции в Большом зале народных собраний в Пекине.

По его словам, мирные переговоры должны быть возобновлены как можно скорее с учетом “разумных соображений безопасности всех сторон со ссылкой на Устав ООН”. Эти “переговоры” должны учитывать, по словам Си, поиск политического решения и создание сбалансированной, эффективной и устойчивой системы европейской безопасности, добавил он, сидя рядом с Макроном.

Французский президент прибыл в Китай в среду в надежде заставить Китай использовать свои рычаги влияния на Россию для прекращения конфликта, а также заставить Пекин выступить против угрозы Кремля разместить ядерные ракеты в Беларуси.

По словам французского дипломата, осведомленного о ходе переговоров, во время личной встречи с Си Макрон выразил озабоченность Запада тем, что Пекин будет поставлять оружие в РФ. Но французский лидер, похоже, не получил необходимых результатов.

— Президент призвал Си не осуществлять поставки в Россию, которые помогут ее войне против Украины. Си сказал, что эта война не его, — сказал дипломат, говоря на условиях анонимности, чтобы описать закрытое заседание.

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Переговоры, которые чиновник Елисейского дворца, тем не менее, назвал “откровенными и конструктивными” — в итоге продолжались полтора часа.

После этого действо перешло в церемонию подписания, где официальные лица и бизнесмены заключили несколько сделок, включая продажу 160 самолетов Airbus. По данным Елисейского дворца, китайское правительство одобрило покупку 150 самолетов A320 Neo и 10 самолетов A350 — поставки, которые были частью сделки на €36 млрд, о которой Airbus объявил в прошлом году. Эта информация противоречит предыдущей информации от чиновника Елисейского дворца, который заявил, что ведутся переговоры о новой сделке.

Во время церемонии подписания контрактов все китайские министры и руководители предприятий глубоко кланялись Си, прежде чем подписать контракты со своими французскими коллегами.

Затем Си и Макрон вышли на свое совместное выступление, которое было названо “пресс-конференцией с коммунистическими характеристиками” — по сути, это означает, что вопросы прессе задавать не разрешается.

Макрон также призвал Си прямо осудить агрессию России против Украины.

— Говорить о мире и стабильности означает говорить о войне, которую Россия ведет против Украины. Вы сделали несколько важных замечаний. Это война, которая касается всех нас, потому что один из членов Совета Безопасности решил нарушить устав ООН. Мы не можем с этим смириться, — сказал французский лидер.

В пятницу Си и Макрон отправятся в китайский город Гуанчжоу, где проведут дополнительные переговоры и частный ужин.

Однако, в том, что будет расценено как уступка французам, Си Цзиньпин все же говорил о необходимости для воюющих сторон “защищать жертв, включая женщин и детей”, что произошло после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина за его роль в незаконной передаче украинских детей России.

Однако лидер КНР не упомянул Россию в своем выступлении. В своем выступлении, которое, вероятно, вызовет раздражение американских чиновников, Си также сказал, что Китай и Франция должны “возобновить обмены между законодательными органами и вооруженными силами”. Затем он включил Францию в общий рефрен, который китайские чиновники используют для критики США.

— Китай и Франция будут продолжать… противостоять менталитету холодной войны и блоковой конфронтации, объединив усилия в решении всех типов глобальных проблем, — сказал Си.

В четверг, 6 апреля, Си также провел переговоры с Макроном и с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая была приглашена Макроном для демонстрации европейского единства, но которая не будет принимать участие во многих мероприятиях между китайским и французским лидерами.

Действительно, фон дер Ляйен провела свою собственную одиночную пресс-конференцию в четверг в Пекине с наступлением ночи. Не обремененная формальностями государственного визита, лидер ЕС ответила на вопросы репортеров и направила несколько острых посланий Пекину.

Она предостерегла его от оказания помощи Москве в военных действиях на Украине. Кроме того, она заявила, что лидер Китая Си Цзиньпин выразил готовность поговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским, когда время и условия будут подходящими.