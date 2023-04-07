Ізраїль завдав авіаудару по об’єктах ХАМАСу в секторі Гази
Фото: Pixabay
Вночі 7 квітня армія оборони Ізраїлю завдала ударів по об’єктах терористичної організації ХАМАС на півдні Лівану. Про це йдеться у повідомленні збройних сил Ізраїлю.
– Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по об’єктах терористичної організації ХАМАС на півдні Лівану.
Вночі в п’ятницю ЦАХАЛ завдав ударів по цілях, зокрема по терористичній інфраструктурі, що належить терористичній організації ХАМАС на півдні Лівану.
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ЦАХАЛ не дозволить терористичній організації ХАМАС діяти з території Лівану та покладає на державу Ліван відповідальність за кожен спрямований вогонь, що виходить із його території, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у четвер, 6 квітня, Ліван атакував територію Ізраїлю ракетами.
Джерело: Israel Defense Forces