Квітень, 07 в 6:46

Вночі 7 квітня армія оборони Ізраїлю завдала ударів по об’єктах терористичної організації ХАМАС на півдні Лівану. Про це йдеться у повідомленні збройних сил Ізраїлю.

– Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по об’єктах терористичної організації ХАМАС на півдні Лівану.

Вночі в п’ятницю ЦАХАЛ завдав ударів по цілях, зокрема по терористичній інфраструктурі, що належить терористичній організації ХАМАС на півдні Лівану.

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ЦАХАЛ не дозволить терористичній організації ХАМАС діяти з території Лівану та покладає на державу Ліван відповідальність за кожен спрямований вогонь, що виходить із його території, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 6 квітня, Ліван атакував територію Ізраїлю ракетами.

Джерело: Israel Defense Forces