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Світові новини
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Танки Abrams і БМП Bradley. США планують додаткові постачання озброєння в Україну – Моравецький

Моравецький
Фото: Getty Images

США планують здійснювати додаткові постачання озброєння в Україну, зокрема, йдеться по танки Abrams і БМП Bradley.

Про це під час пресконференції у Вашингтоні заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

– Американці робитимуть додаткові постачання озброєння в Україну, зокрема, ми говорили про БМП Bradley, танки Abrams. Це вже питання для американців, – сказав він, відповідаючи на запитання про подальшу військову допомогу США для України.

На думку Моравецького, поляки зробили те, що від них залежало у питанні військової допомоги Україні. Він висловив задоволення з приводу того, що Україна зараз купує у Польщі зброю, зокрема, на кошти міжнародних інституцій, таких як ЄС.

– Ці кошти потрапляють до Києва, а Київ замовляє в Польщі Rosomak (БТР), Rak (самохідні міномети), Krab (САУ), Piorun (ПЗРК) та багато інших видів зброї, – підкреслив Моравецький.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща лобіюватиме серед країн НАТО надання Україні сучасних літаків.

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Танки Abrams і БМП Bradley. США планують додаткові постачання озброєння в Україну – Моравецький

Джерело: Укрінформ
Війна в Україні, Польща, Російська агресія, США
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