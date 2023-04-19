Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Була на 17-му тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Психологічний злам відбувся. Z-спільнота починає усвідомлювати – Росії не виграти цю війну
Світ
Ілля Нежигай, редактор стрічки

З Угорщини через санкції США вийшов банк, пов’язаний з РФ

З Угорщини через санкції США вийшов банк, пов’язаний з РФ

Міжнародний інвестиційний банк у Будапешті, який минулого тижня потрапив під санкції Сполучених Штатів, закриває свою штаб-квартиру в Угорщині та виходить з Євросоюзу.

Про це йдеться у заяві на сайті установи, яку наводить угорське видання Világgazdaság.

– Банк почав перенесення операцій і функцій штаб-квартири з Угорщини в Росію, – йдеться у заяві.

У заяві банку зазначається, що після санкцій Америки більше немає можливості здійснювати фінансові операції, а через припинення участі в цьому банку Угорщини, більше немає підстав для подальшої діяльності у Будапешті та Європейському Союзі загалом.

Міжнародний інвестиційний банк пропонує Угорщині невідкладно розірвати угоду щодо розташування його штаб-квартири у Будапешті.

Нагадаємо, 12 квітня поточного року США до санкційного списку внесли трьох високопосадовців Будапештського міжнародного інвестиційного банку.

У відповідь на це вже 13 квітня уряд Угорщини ухвалив рішення відкликати своїх представників з цієї фінансової установи.

Зазначалось, що угорський уряд обговорив ситуацію та погодив, що хоч Міжнародний інвестиційний банк “відіграє важливу роль у розвитку Центральної та Східної Європи”, діяльність банку “втратила сенс унаслідок запроваджених американськими санкцій”.

Зазначимо, США наклали санкції на Міжнародний інвестиційний банк, “фінансову установу, контрольовану Росією” у Будапешті, а також на його московську дочірню компанію та кількох колишніх і нинішніх керівників.

Фото: Szabolcs Panyi

ЄС, Банк, санкції, Санкції проти Росії, США, Угорщина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
ППО Patriot для України передали ще дві країни – Міноборони
MIM-104 Patriot
В Україну прибули перші броньовані машини М2 Bradley – Пентагон
броньовані машини М2 Bradley
Росія імпортує західні технології для зброї в обхід санкцій – NYT
Санкції проти Росії
США застерегли Росію не чіпати американські ядерні технології на ЗАЕС
З Угорщини через санкції США вийшов банк, пов’язаний з РФ
Спроба керувати загрозами: у НАТО і США оцінили, чи передала РФ ядерну зброю Білорусі
Володимир Путін
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
Вже зібрали на дрони та бус: у Черкасах студенти розбирають ноутбуки заради ЗСУ
Ремонт гаджетів
У КМДА розповіли, коли очікують пік весняної повені та як готуються рятувальники
Київ підтоплення
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (19.04.2023)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (19.04.2023)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (19.04.2023)
З Угорщини через санкції США вийшов банк, пов’язаний з РФ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь