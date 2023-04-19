З Угорщини через санкції США вийшов банк, пов’язаний з РФ
Міжнародний інвестиційний банк у Будапешті, який минулого тижня потрапив під санкції Сполучених Штатів, закриває свою штаб-квартиру в Угорщині та виходить з Євросоюзу.
Про це йдеться у заяві на сайті установи, яку наводить угорське видання Világgazdaság.
– Банк почав перенесення операцій і функцій штаб-квартири з Угорщини в Росію, – йдеться у заяві.
У заяві банку зазначається, що після санкцій Америки більше немає можливості здійснювати фінансові операції, а через припинення участі в цьому банку Угорщини, більше немає підстав для подальшої діяльності у Будапешті та Європейському Союзі загалом.
Міжнародний інвестиційний банк пропонує Угорщині невідкладно розірвати угоду щодо розташування його штаб-квартири у Будапешті.
Нагадаємо, 12 квітня поточного року США до санкційного списку внесли трьох високопосадовців Будапештського міжнародного інвестиційного банку.
У відповідь на це вже 13 квітня уряд Угорщини ухвалив рішення відкликати своїх представників з цієї фінансової установи.
Зазначалось, що угорський уряд обговорив ситуацію та погодив, що хоч Міжнародний інвестиційний банк “відіграє важливу роль у розвитку Центральної та Східної Європи”, діяльність банку “втратила сенс унаслідок запроваджених американськими санкцій”.
Зазначимо, США наклали санкції на Міжнародний інвестиційний банк, “фінансову установу, контрольовану Росією” у Будапешті, а також на його московську дочірню компанію та кількох колишніх і нинішніх керівників.
Фото: Szabolcs Panyi