Сутички в Судані. З’явились супутникові знімки аеропорту, де були пошкоджені літаки, зокрема і український

Компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки аеропорту Хартума у Судані, де внаслідок сутичок було пошкоджено літаки.

Фото компанія оприлюднила у Twitter.

Зазначено, що знімки були отримані 17 квітня.

За даними Maxar, щонайменше 14 літаків було знищено і багато інших пошкоджено.

15 квітня в Судані спалахнули бої між армією та Силами швидкого реагування (RSF). В результаті було пошкоджено літаки в аеропорту Хартума. Одне з повітряних суден належить українській авіакомпанії SkyUp Airlines.

Окрім того, під час сутичок загинула щонайменше 61 людина, серед яких троє співробітників Організації Об’єднаних Націй.

Джерело, фото: Maxar Technologies

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