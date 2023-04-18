Сутички в Судані. З’явились супутникові знімки аеропорту, де були пошкоджені літаки, зокрема і український
Компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки аеропорту Хартума у Судані, де внаслідок сутичок було пошкоджено літаки.
Фото компанія оприлюднила у Twitter.
Зазначено, що знімки були отримані 17 квітня.
За даними Maxar, щонайменше 14 літаків було знищено і багато інших пошкоджено.
15 квітня в Судані спалахнули бої між армією та Силами швидкого реагування (RSF). В результаті було пошкоджено літаки в аеропорту Хартума. Одне з повітряних суден належить українській авіакомпанії SkyUp Airlines.
Окрім того, під час сутичок загинула щонайменше 61 людина, серед яких троє співробітників Організації Об’єднаних Націй.
Джерело, фото: Maxar Technologies
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко