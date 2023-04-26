У Конгресі США зареєстрували резолюцію Перемога України: про що йдеться у документі

Сьогодні, 25 квітня, презентували проект резолюції Конгресу США під назвою Перемога України. В ньому йдеться, що перемогою України має вважатись повне повернення під контроль Києва всіх територій в міжнародно визнаних кордонах 1991 року.

– Палата представників вважає, що мир принесений українською перемогою, має забезпечити інтеграція України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій, що відповідає незмінній політиці США; і заявляє, що Сполучені Штати повинні працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити, що РФ виплатить Україні репарації; а світова спільнота допомагатиме відбудувати Україну; тим часом керівники РФ будуть притягнуті до відповідальності за цю загарбницьку війну; а також буде встановлена справедливість для жертв злочинів, скоєних РФ під час її вторгнення, – йдеться у тексті резолюції про Перемогу України.

Співавтор документа конгресмен Джо Вілсон зауважив, що проект вперше чітко вказує, що саме має вважатись завершенням війни та перемогою України. Він впевненний, що проект отримає підтримку більшості в Комітеті із закордонних справ Палати представників, що дозволить винести її на голосування у Конгресі.

Крім того, законодавці вирішили негайно внести цей документ, щоб дати більше часу на його розгляд протягом сесійного року у Конгресі.

Нагадаємо, що після презентації резолюції її мають погодити у відповідних комітетах, а потім винести на голосування у Конгресі, де за неї будуть голосувати, як на рівні Палати Представників так і на рівні Сенату.

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