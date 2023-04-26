Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
Світ
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Конгресі США зареєстрували резолюцію Перемога України: про що йдеться у документі

У Конгресі США зареєстрували резолюцію Перемога України: про що йдеться у документі
Фото: Getty Images

Сьогодні, 25 квітня, презентували проект резолюції Конгресу США під назвою Перемога України. В ньому йдеться, що перемогою України має вважатись повне повернення під контроль Києва всіх територій в міжнародно визнаних кордонах 1991 року.

– Палата представників вважає, що мир принесений українською перемогою, має забезпечити інтеграція України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій, що відповідає незмінній політиці США; і заявляє, що Сполучені Штати повинні працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити, що РФ виплатить Україні репарації; а світова спільнота допомагатиме відбудувати Україну; тим часом керівники РФ будуть притягнуті до відповідальності за цю загарбницьку війну; а також буде встановлена справедливість для жертв злочинів, скоєних РФ під час її вторгнення, – йдеться у тексті резолюції про Перемогу України.

Співавтор документа конгресмен Джо Вілсон зауважив, що проект вперше чітко вказує, що саме має вважатись завершенням війни та перемогою України. Він впевненний, що проект отримає підтримку більшості в Комітеті із закордонних справ Палати представників, що дозволить винести її на голосування у Конгресі.

Читайте також
Кулеба пояснив, що таке справжній мир для України та світу та чому не варто “задобрювати” агресора
Дмитро Кулеба

Крім того, законодавці вирішили негайно внести цей документ, щоб дати більше часу на його розгляд протягом сесійного року у Конгресі.

Нагадаємо, що після презентації резолюції її мають погодити у відповідних комітетах, а потім винести на голосування у Конгресі, де за неї будуть голосувати, як на рівні Палати Представників так і на рівні Сенату.

Війна в Україні, Конгрес США, Російська агресія, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Байдену потрібні перемога України або мир: як війна вплине на вибори президента у США
У Конгресі США зареєстрували резолюцію Перемога України: про що йдеться у документі
15 днів шляху та кількагодинні допити: Україні вдалося повернути ще 3 дітей з РФ
У Конгресі США зареєстрували резолюцію Перемога України: про що йдеться у документі
Обстріл аеродрому Канатове: екскомандиру Червінському обрали запобіжний захід
У Конгресі США зареєстрували резолюцію Перемога України: про що йдеться у документі
Прикриваються “живим щитом”: на Донеччині у дитячому таборі розмістились 200 окупантів
У Конгресі США зареєстрували резолюцію Перемога України: про що йдеться у документі
Подоляк відреагував на чутки про плани ЗСУ щодо початку контрнаступу
Михайло Подоляк
Відео
Суспільство
Лісовий назвав список дисциплін, які точно залишаться у школі

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий назвав ключові шкільні дисципліни, які не скоротять у школах.

Маліновська Ангеліна, Яна Брензей
Суперечки та сумніви: у ЄС не поспішають допомагати Україні снарядами
У Конгресі США зареєстрували резолюцію Перемога України: про що йдеться у документі
Хизуються вбивствами та знущаються: як росіяни залякують українців
Полон
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (25.04.2023)
У Конгресі США зареєстрували резолюцію Перемога України: про що йдеться у документі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (24.04.2023)
У Конгресі США зареєстрували резолюцію Перемога України: про що йдеться у документі
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь