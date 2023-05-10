Путін забув згадати про побиття своєї армії в Україні: як у світі оцінили парад до 9 травня у Москві

Добігла кінця так звана російська версія Дня перемоги, в який Росія демонстративно намагалася провести військову техніку головною площею Москви, тим самим показавши всьому світу свою силу.

Однак, як пишуть західні ЗМІ, не все пройшло для Кремля так гладко, при чому як для внутрішньої аудиторії, так і для зовнішніх спостерігачів.

Що писали світові медіа про парад 9 травня в Москві – читайте на Фактах ICTV.

The Guardian зазначає, що після бурхливого року бойових дій у російсько-українській війні, на параді 9 травня в Москві Путін повторив свої минулорічні претензії до Заходу, однак не згадав “побиття його армії за останні 12 місяців в Україні, про що свідчив скорочений військовий парад, який відбувся після його промови”.

Також британське видання зазначає, що напередодні урочистостей міністр оборони Росії Сергій Шойгу пообіцяв, що в параді візьмуть участь 125 одиниць військової техніки і 10 000 чоловік особового складу. Але в день параду в параді брали участь 8000 солдатів, що є найнижчим показником з 2008 року, а на Красній площі аналітики нарахували лише 51 одиницю військової техніки, що менш ніж удвічі менше, ніж роком раніше.

Також, як і інші видання, The Guardian вказує на єдиний танк Т-34 часів Другої світової війни, який “ніяково очолював зазвичай довгоочікувану автомобільну частину заходу”.

Видання зазначає, що за всіх своїх візуальних недоліків, парад все ж надав Кремлю можливість продемонструвати свою здатність залучати іноземних гостей в умовах західної ізоляції. Саме тому поруч із Путіним цього року сиділи глави п’яти держав Центральної Азії.

– Але крім цієї символічної демонстрації, Кремль цього дня не зміг представити своєму населенню відчутну військову перемогу в Україні, – пише The Guardian.

Видання The New York Times зазначає, що, традиційно, парад Перемоги в Москві є грандіозним видовищем, що демонструє військову міць Росії.

– Цього року, однак, багато чого не вистачало. Вперше за багато років тільки один радянський танк Т-34 – символ перемоги СРСР над нацистською Німеччиною – перетнув площу, – пише видання.

На думку NYT, скорочення параду, мабуть, відображає труднощі Росії в оснащенні своїх військ, які воюють в Україні, особливо в той час, коли Київ веде підготовку до очікуваного контрнаступу, метою якого буде прорив укріплених оборонних ліній Москви.

Газета називає це можливою відповіддю на критику з боку деяких російських активістів і блогерів, що підтримують вторгнення РФ в Україну, які поставили під сумнів необхідність масштабної символічної демонстрації військової техніки в той час, коли багато російських військових підрозділів відчувають брак необхідної зброї та матеріалів.

NYT вказує, що цього року, на відміну від попереднього, щорічне авіашоу було повністю скасовано без пояснення причин. Минулого року воно також було скасовано, нібито через погоду.

До слова, CNN наголошує – прогноз погоди на 9 травня цього року показував, що небо буде відносно ясним.

Щодо промови Володимира Путіна, то цього року він заявив, що проти Росії було “розв’язано війну” Заходом, а західні еліти були порівняні з нацистами, метою яких, за словами глави Кремля, є “розпад і знищення” Росії.

Як зазначає Голос Америки, російський президент далеко не перший агресор, який намагається виставити себе жертвою.

Як вважає членкиня російської федеральної Політради Партії народної свободи, правозахисниця Наталя Пєлєвіна, промова Путіна цього року “абсолютно порожня” і є повторенням наративів, які давно існують у пропагандистському полі РФ. За її оцінкою, жодна з викладених російським президентом тез не витримує жодної критики.

– Заява про те, що війну в Україні розв’язала не Росія, а якийсь “колективний Захід”, на якому нібито й лежить уся провина, просто не вкладається в жодні ворота, – додала вона в коментарі для Російської служби Голосу Америки. – Те ж саме можна сказати і про те, що “західні еліти – суцільно фашисти”, від яких Росії доводиться фактично оборонятися… Це абсолютний нонсенс, що, схоже, нікого у владі не хвилює. Вони продовжують це повторювати раз за разом, не зважаючи на те, що з них відверто сміються.

Голос Америки зазначає, що цього року Путін не оригінальний навіть на тлі свого оточення з Кремля. Як вказує видання, заперечувати очевидне вже давно в порядку речей для російських офіційних осіб, як, приміром, раніше це зробив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, який публічно заперечував, що Росія вчинила напади на Україну.

Фото: сайт президента Росії

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