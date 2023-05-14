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G7 і ЄС хочуть заборонити відновлювати поставки газу РФ на маршрутах до Європи – FT

Санкції проти Росії
Фото: Depositphotos

Країни Великої сімки та ЄС мають намір заборонити імпорт російського газу на тих маршрутах, де Москва раніше припинила постачання.

Про це пише Financial Times.

Зазначено, що таке рішення стане першим випадком блокування західними державами трубопровідної торгівлі газом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

– Рішення, яке має бути остаточно ухвалене лідерами G7 на саміті в Хіросімі (Японія) наступного тижня, запобігатиме відновленню експорту трубопровідного газу РФ по маршрутах до таких країн, як Польща та Німеччина, куди Кремль припинив постачання минулого року, – пише видання.

Один з чиновників, який говорив на умовах анонімності, сказав FT, що цей крок був зроблений для того, щоб “переконатися, що партнери не змінять свою думку в гіпотетичному майбутньому”.

Хоча ці заходи навряд чи вплинуть на потоки газу, вони підкреслюють глибоку рішучість Брюсселя зробити остаточним швидкий і болючий відхід від десятиліть залежності від російських енергоносіїв, вказує видання.

Заборона є дуже символічною, оскільки на початку війни ЄС уникав націлюватися на трубопровідні потоки, зважаючи на свою величезну залежність від російського газу.

Заборона обговорюється дипломатами як частина нового одинадцятого пакету санкцій ЄС проти РФ. Водночас у Єврокомісії заявили, що не коментують обговорення санкцій або витоки інформації.

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Санкції проти Рос

Джерело: Financial Times
ЄС, Війна в Україні, Газ, Експорт, Росія, Санкції проти Росії
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