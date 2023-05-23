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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

”Бєлгородська народна республіка”: походження жарту та найкращі народні меми

Бєлгород

Після останніх новин про “звільнення РФ” бійцями легіону Свобода Росії та Російського добровольчого корпусу (РДК) в мережі почали ширитись меми про “Бєлгородську народну республіку”.

Чому Бєлгород почали називати “народною республікою” та як зʼявилися сотні народних мемів, розбиралися Факти ICTV.

Історія мемів про “Бєлгородську народну республіку”

Жарти про те, що Україна колись відвоює Бєлгород, зʼявилися давно, ще на початку повномасштабної війни. Проте зранку 22 травня 2023 року стало відомо, що легіон Свобода Росії та підрозділ РДК записали відеозвернення до своїх громадян, щоб ті прокидалися від диктатури Кремля та боролися за вільну від Путіна Росію.

Також бійці легіону Свобода Росії повідомили, що повертаються додому, та закликали жителів прикордонних регіонів не чинити опір та не боятися їх. Свої “визвольні дії” підрозділи розпочали саме з Бєлгородської області.

Добровольці повідомили, що їхні підрозділи та РДК вже зайняли населений пункт Козинка Бєлгородської області, а до Грайворона заходять передові загони. Перші прапори вільної Росії вже зустріли світанок над “визволеними містами”.

Народні меми про “Бєлгородську народну республіку”

Креативні українці підхопили новини та почали постити у мережу жартівливі меми.

Меми про Бєлгородську народну республіку

Український народ завжди жартує дуже тонко та іронічно, тому випадок зі “звільненням” Бєлгорода не став винятком. Українці навіть склали жителям міста іронічну памʼятку, яка приховує багато болю:

  1. Нас там немає.
  2. Це все “народне ополчення”.
  3. Якщо ваш будинок знесло, вбило близьких, а вас катують по підвалах за прапор вашої країни, то будьте спокійні – це такий захист російськомовного населення!

Меми про Бєлгородську народну республіку

Меми про Бєлгородську народну республіку

А ось так на думку деяких користувачів скоро виглядатиме карта повітряних тривог в Україні:

Меми про Бєлгородську народну республіку

Також користувачі почали вигадувати, чим події в “БНР” могли б бути корисними для України:

Меми про Бєлгородську народну республіку

Інші вже назначають нового мера Бєлгорода та ведуть дебати про назву міста й прапор:

Меми про Бєлгородську народну республіку

Меми про Бєлгородську народну республіку

А деякі українці вирішили “допомогти” жителям БНР, поки там неспокійно – пропонують евакуюватися до Харкова, Києва та інших українських міст. Меми про Бєлгородську народну республіку

Якщо без жартів

Народна жартівлива творчість дійсно підіймає настрій та дух українців, проте усе це лише в контексті мемів. Україна не претендує на чужі землі та не буде забирати Бєлгородську, Брянську, Курську чи будь-яку іншу область Росії.

Українські армія та держава борються та відвойовують лише свої землі, які ворог нахабно окупував. Так було, є та буде. Україна не припинить деокуповувати свої міста та села, проте чужого забирати теж не збирається.

Єдине бажання українського народу – досягнути кордонів 1991 року та нарешті вигнати ворога з нашої землі.

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“Бєлгородська народна республіка”: походження жарту та найкращі народні меми

Бєлгород, Війна в Україні, Росія
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