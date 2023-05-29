Президент Польщі підписав закон про боротьбу проти російського впливу

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що підписав закон про боротьбу проти російського впливу. Він також закликав розробити аналогічне законодавство на рівні ЄС.

Про це повідомляє польське радіо RMF 24.

За словами Дуди, цей законопроєкт є формою захисту інтересів Польщі. Він сказав, що вирішив його схвалити через дискусії у США та ЄС щодо можливого впливу Росії на внутрішню політику країн.

— Громадськість має сформувати власну думку про те, як її представники дбають про інтереси країни. З цієї причини я вирішив затвердити законопроєкт, – наводить агентство слова Дуди.

На його думку, в інших європейських країнах, а також на рівні ЄС слід сформувати механізми, аналогічні тому, що передбачає новий польський закон.

Президент Польщі повідомив, що заявить про це на наступному засіданні Європейської ради.

Минулого тижня у Польщі депутати схвалили законопроєкт, який передбачає створення державної комісії щодо розслідування випадків російського впливу в країні.

Що він передбачає?

Насамперед йдеться про створення комісії з повноваженнями прокуратури та суду. Ця комісія зможе накладати покарання на чиновників, зокрема з усунення від політичних посад строком на 10 років.

Закон набуде чинності протягом тижня після офіційної публікації за підписом президента.

Джерело: RMF 24

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