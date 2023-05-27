Польща може закрити кордон для вантажівок із Білорусі та РФ і розширити санкції проти Мінська
Польща планує закрити свій східний кордон для вантажних автомобілів, зареєстрованих у Білорусі та Росії, з метою “гарантування громадської безпеки”.
Як повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський у Twitter, він також планує додати кілька сотень білоруських чиновників до санкційних списків.
Плани щодо заборони проїзду були опубліковані в п’ятницю в проєкті розпорядження Міністерства внутрішніх справ країни.
У минулому Польща вже закривала деякі прикордонні переходи з Білоруссю.
Білорусь, яку Росія використовувала для здійснення частини свого вторгнення в Україну в лютому 2022 року, назвала попередні закриття “ірраціональними та небезпечними”.
Це сталося після того, як Верховний суд Білорусі залишив у силі восьмирічний вирок Анджею Почобуту – кореспонденту провідної польської газети.
У лютому Почобут був визнаний винним у завданні шкоди національній безпеці Білорусі та “сіянні розбрату”.
Судовий процес відбувся за зачиненими дверима в білоруському місті Гродно.
Він залишається за ґратами з моменту свого арешту в березні 2021 року.
Оголошення Польщі сталося після того, як Білорусь заявила про угоду щодо прийняття тактичної ядерної зброї від Росії.
Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко