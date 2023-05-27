Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Вступ України до ЄС означатиме, що Туреччина ніколи не стане членом блоку – Politico
У Запоріжжі на ринку напали на військових: один воїн отримав ножове поранення
Терміново
Над Львівською областю вночі приземлили п’ять дронів – ОВА
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Світ
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Польща може закрити кордон для вантажівок із Білорусі та РФ і розширити санкції проти Мінська

Польща - прапори
Фото: Unsplash

Польща планує закрити свій східний кордон для вантажних автомобілів, зареєстрованих у Білорусі та Росії, з метою “гарантування громадської безпеки”.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський у Twitter, він також планує додати кілька сотень білоруських чиновників до санкційних списків.

Плани щодо заборони проїзду були опубліковані в п’ятницю в проєкті розпорядження Міністерства внутрішніх справ країни.

У минулому Польща вже закривала деякі прикордонні переходи з Білоруссю.

Білорусь, яку Росія використовувала для здійснення частини свого вторгнення в Україну в лютому 2022 року, назвала попередні закриття “ірраціональними та небезпечними”.

Це сталося після того, як Верховний суд Білорусі залишив у силі восьмирічний вирок Анджею Почобуту – кореспонденту провідної польської газети.

У лютому Почобут був визнаний винним у завданні шкоди національній безпеці Білорусі та “сіянні розбрату”.

Судовий процес відбувся за зачиненими дверима в білоруському місті Гродно.

Він залишається за ґратами з моменту свого арешту в березні 2021 року.

Оголошення Польщі сталося після того, як Білорусь заявила про угоду щодо прийняття тактичної ядерної зброї від Росії.

Джерело: Sky News
Білорусь, вантажівки, вантажні перевезення, Польща, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Президент ПАР створив комісію для розслідування можливих постачань зброї до РФ
президент ПАР Сиріл Рамафоса
У Чорному та Азовському морях ракетоносіїв немає – ВМС ЗСУ
Кораблі РФ
У РФ почались розмови про шестиденку: що про це говорять у розвідці Британії
Сергій Шойгу на заводі Дагдизель в РФ
В Краснодарському краї був атакований Ільський НПЗ: що відомо
Польща може закрити кордон для вантажівок із Білорусі та РФ і розширити санкції проти Мінська
Сучасні ракети та радари на F-16 будуть загрозою для авіації РФ, але є ризики – експерти
Польща може закрити кордон для вантажівок із Білорусі та РФ і розширити санкції проти Мінська
Відео
Кожен снаряд лягає точно в ціль: як взаємодіють аеророзвідка та артилерія

Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.

Артур Свинаренко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (28.05.2023)
Польща може закрити кордон для вантажівок із Білорусі та РФ і розширити санкції проти Мінська
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (28.05.2023)
Польща може закрити кордон для вантажівок із Білорусі та РФ і розширити санкції проти Мінська
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (28.05.2023)
Польща може закрити кордон для вантажівок із Білорусі та РФ і розширити санкції проти Мінська
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (28.05.2023)
Польща може закрити кордон для вантажівок із Білорусі та РФ і розширити санкції проти Мінська
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь