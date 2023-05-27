Польща може закрити кордон для вантажівок із Білорусі та РФ і розширити санкції проти Мінська

Польща планує закрити свій східний кордон для вантажних автомобілів, зареєстрованих у Білорусі та Росії, з метою “гарантування громадської безпеки”.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський у Twitter, він також планує додати кілька сотень білоруських чиновників до санкційних списків.

Плани щодо заборони проїзду були опубліковані в п’ятницю в проєкті розпорядження Міністерства внутрішніх справ країни.

У минулому Польща вже закривала деякі прикордонні переходи з Білоруссю.

Білорусь, яку Росія використовувала для здійснення частини свого вторгнення в Україну в лютому 2022 року, назвала попередні закриття “ірраціональними та небезпечними”.

Це сталося після того, як Верховний суд Білорусі залишив у силі восьмирічний вирок Анджею Почобуту – кореспонденту провідної польської газети.

У лютому Почобут був визнаний винним у завданні шкоди національній безпеці Білорусі та “сіянні розбрату”.

Судовий процес відбувся за зачиненими дверима в білоруському місті Гродно.

Він залишається за ґратами з моменту свого арешту в березні 2021 року.

Оголошення Польщі сталося після того, як Білорусь заявила про угоду щодо прийняття тактичної ядерної зброї від Росії.

Джерело : Sky News

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