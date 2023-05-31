Через атаки дронами по Україні: Блінкен анонсував нові санкції США проти РФ

Сполучені Штати Америки планують оголосити про нові санкції проти Російської Федерації у середу, 31 травня. Обмеження стосуватимуться технологій, які використовуються в дронах іранського виробництва, що РФ використовує для атаки проти України.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Швеції.

– Завтра ми оголосимо про нові заходи, які доповнять наші заходи з експортного контролю технологій, виявлених в іранських дронах, які використовуються для ударів по українських цивільних людях і цивільній інфраструктурі, – сказав Блінкен.

Державний секретар заявив, що нові санкції США спрямують також на протидію російській дезінформації та захист правозахисників в інтернеті.

Варто зазначити, що РФ з 2022 року використовує для атак проти України безпілотники іранського виробництва Shahed, які називає власними розробками Герань. США та інші держави запроваджують санкції проти іранських компаній і людей, причетних до виробництва дронів і постачання БПЛА Росії.

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