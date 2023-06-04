Байден підписав закон про обмеження держборгу, що дозволяє уникнути дефолту в США

Президент США Джо Байден у суботу, 3 червня, підписав законопроєкт, що призупиняє дію стелі держборгу США в розмірі $31,4 трлн, запобігаючи тим самим першому в історії дефолту.

Як пише Reuters, цьому передувало ухвалення відповідного проекту закону з боку Палати представників і Сенату Конгресу США.

Американське Міністерство фінансів попередило, що воно не зможе оплатити всі свої рахунки 5 червня, якщо Конгрес США не вживе жодних дій до того часу.

Байден підписав законопроєкт у Білому домі через день після того, як назвав його двопартійним тріумфом.

– Було вкрай важливо досягти угоди, і це дуже хороша новина для американського народу. Ніхто не отримав усього, чого хотів. Але американський народ отримав те, що йому було потрібно, – сказав Байден у п’ятницю.

Палата представників, контрольована республіканцями, проголосувала 314 голосами проти 117 за схвалення законопроєкту, а Сенат, контрольований демократами, проголосував 63 голосами проти 36.

У п’ятницю агентство Fitch Ratings заявило, що кредитний рейтинг США “ААА” залишиться під негативним контролем, незважаючи на угоду, що дозволить уряду виконати свої зобов’язання.

Джерело : Reuters

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