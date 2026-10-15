Сполучені Штати попередили Україну про можливе припинення передання розвідувальної інформації, якщо Сили оборони продовжать атакувати російські енергетичні об’єкти.

США погрожують Україні обмеженням доступу до розвідданих

Як повідомляє The Washington Post із посиланням на поінформоване джерело, у понеділок, 12 жовтня, представники американських розвідувальних служб попередили посольство України у Вашингтоні про можливі наслідки нових ударів по енергетичній інфраструктурі Росії.

Зокрема, американська сторона пригрозила негайно зупинити обмін будь-якою розвідувальною інформацією у разі продовження таких атак.

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Співрозмовник видання зазначив, що попередження мали масштабний характер і надходили багатьом українським представникам.

За його словами, фактичного припинення передання розвідданих наразі не відбулося, принаймні в повному обсязі. Водночас загроза залишається актуальною.

Джерело також звернуло увагу, що тип ракети, якою було завдано удару по Києву, раніше міг обходити системи раннього попередження, однак останнім часом ситуація змінилася.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю NPR підтвердив, що українська сторона отримувала відповідні попередження та погрози щодо припинення обміну розвідувальними даними. Водночас, за його словами, США поки не реалізували ці погрози.

Водночас ввечері 13 жовтня Росія завдала ракетного удару по Києву, про який Україна не отримала попередження від партнерів.

Зі свого боку президент США Дональд Трамп 13 жовтня запевнив журналістів, що обмін розвідданими між Вашингтоном і Києвом продовжується.

У Європейській комісії також повідомили, що не мають жодних свідчень припинення розвідувальної співпраці між Україною та Сполученими Штатами.

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