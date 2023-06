В Індії зіштовхнулися три потяги: загинули 260 людей та майже тисяча поранені

Понад 260 людей загинули і майже тисяча дістали поранення внаслідок масштабної аварії на залізниці в індійському місті Баласор штату Одіша.

Про це повідомляє видання Hindustan Times.

Трагедія сталася в п’ятницю ввечері.

З рейок зійшли понад 10 вагонів поїзда Шалімар – Ченнай – вони впали на протилежну колію. Згодом експрес Бенгалуру – Говра зіткнувся з вагонами, що зійшли, що призвело до сходження трьох-чотирьох його власних вагонів. Трагедію ускладнило те, що в зіткнення також потрапив товарний поїзд.

Станом на зараз відомо про щонайменше 260 загиблих та понад 900 травмованих.

#BREAKING : Coromandel Express derailed after hitting a freight train at Bahanaga station in Balasore district. pic.twitter.com/IcdBxvGCQ2

— Sutirtha Biswas (@SutirthaBiswas1) June 2, 2023