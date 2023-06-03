В Індії зіштовхнулися три потяги: загинули 260 людей та майже тисяча поранені
Понад 260 людей загинули і майже тисяча дістали поранення внаслідок масштабної аварії на залізниці в індійському місті Баласор штату Одіша.
Про це повідомляє видання Hindustan Times.
Трагедія сталася в п’ятницю ввечері.
З рейок зійшли понад 10 вагонів поїзда Шалімар – Ченнай – вони впали на протилежну колію. Згодом експрес Бенгалуру – Говра зіткнувся з вагонами, що зійшли, що призвело до сходження трьох-чотирьох його власних вагонів. Трагедію ускладнило те, що в зіткнення також потрапив товарний поїзд.
Станом на зараз відомо про щонайменше 260 загиблих та понад 900 травмованих.
#BREAKING : Coromandel Express derailed after hitting a freight train at Bahanaga station in Balasore district. pic.twitter.com/IcdBxvGCQ2
— Sutirtha Biswas (@SutirthaBiswas1) June 2, 2023
На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.Владислав Круглов