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Світ
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

В Індії зіштовхнулися три потяги: загинули 260 людей та майже тисяча поранені

потяг в Індії

Понад 260 людей загинули і майже тисяча дістали поранення внаслідок масштабної аварії на залізниці в індійському місті Баласор штату Одіша.

Про це повідомляє видання Hindustan Times.

Трагедія сталася в п’ятницю ввечері.

З рейок зійшли понад 10 вагонів поїзда Шалімар – Ченнай – вони впали на протилежну колію. Згодом експрес Бенгалуру – Говра зіткнувся з вагонами, що зійшли, що призвело до сходження трьох-чотирьох його власних вагонів. Трагедію ускладнило те, що в зіткнення також потрапив товарний поїзд.

Станом на зараз відомо про щонайменше 260 загиблих та понад 900 травмованих.

Індія, Аварія поїзда, потяги
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