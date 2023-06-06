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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Україна виграє війну та може розраховувати на допомогу – глава МЗС Британії

Україна виграє війну та може розраховувати на допомогу – глава МЗС Британії
Фото: Офіс президента

Україна має всі шанси та здобуде перемогу над Росією, яка розпочала повномасштабну війну. Українська держава може розраховувати на подальшу допомогу Великої Британії.

Про це під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

Очільник МЗС Британії зазначив, що під час свого візиту він мав можливість особисто переконатися у справжніх жахіттях і руйнуваннях, завданих Росією Україні. Він наголосив, що Україна виграє цю війну, та може розраховувати надалі на британську підтримку.

Саме сьогодні, 5 червня, Джеймс Клеверлі приїхав до України з неанонсованим візитом. Очільник британського МЗС провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським, під час якої сторони обговорили важливі питання.

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Джерело: Sky News
Війна в Україні, Велика Британія, Володимир Зеленський, МЗС, Україна-Велика Британія
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