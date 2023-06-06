Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Ці перелякані очі, це була дуже щемка картина – автор фото про пса, який обіймає ногу волонтера
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Вірменія не союзник Росії у війні проти України – Пашинян
Плюнули в обличчя і назвали к*рвою. Маленька українка стала жертвою булінгу в Чехії
Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Українські воїни дали за цей день саме ті новини, які ми очікуємо: Зеленський про наближення перемоги

Українські воїни дали за цей день саме ті новини, які ми очікуємо: Зеленський про наближення перемоги
Фото: Офіс президента

Українські воїни на Бахмутському та інших напрямках дали за цей день саме ті новини, які й очікувалися. Росія істерично сприймає будь-який крок України там, де зайняті позиції.

Про це заявив 5 червня у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

– Ворог знає, що Україна переможе. Вони це бачать. Вони це відчувають завдяки вашим ударам, воїни, зокрема, на Донеччині. Дякую за це, – сказав глава держави.

Президент України наголосив, що глобальна тенденція вже зрозуміла – Росія програє цю війну, а у Москві продовжують заперечувати реальність, намагаються обманути світ, обійти санкції, виробити більше зброї, забезпечити більшу витрату ресурсів і людей на агресію.

Зеленський анонсував нові кроки для ще більшого обмеження російського військового потенціалу.

На думку президента, кожен у світі, хто допомагає державі-терористу обходити санкції, кого Росія використовує для постачання зброї, компонентів, обладнання, має відчути повну силу вільного світу.

Володимир Зеленський вважає, що зупинити терор – це спільне завдання світу. І головною передумовою виконання цього завдання є зупинка будь-яких шляхів, якими терористи ще намагаються отримати щось для себе, наголосив президент.

Читайте також
Контрнаступ дасть Україні перемогу, необхідну для вступу в НАТО – Кулеба
Дмитро Кулеба

Бахмут, Війна в Україні, Війна на Донбасі, Володимир Зеленський, Донбас, Президент України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Багато тіл віднесло течією: мер Олешків про евакуацію людей на Херсонщині
Каховська ГЕС
Останній енергоблок ЗАЕС переводять у режим “холодного зупину”
Окупанти на ЗАЕС
Зеленський: Дякую всім, хто бере участь у рятувальній операції на Херсонщині та Миколаївщині
Володимир Зеленський
Олешки Евакуація: як може врятувати чат у Telegram та як треба просити про допомогу
Українські воїни дали за цей день саме ті новини, які ми очікуємо: Зеленський про наближення перемоги
Основна увага – ситуації на передовій: Зеленський провів Ставку
Володимир Зеленський
Відео
Підрив ГЕС: Маляр заявила, що РФ просуває свої наративи через проплачені статті в ЗМІ

Поява у західних ЗМІ фейків про нібито підрив Каховської ГЕС із боку ЗСУ - це звичайна тактика РФ, повідомила Ганна Маляр.

Марія Степанюк, Яна Брензей
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (09.06.2023)
Українські воїни дали за цей день саме ті новини, які ми очікуємо: Зеленський про наближення перемоги
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (09.06.2023)
Українські воїни дали за цей день саме ті новини, які ми очікуємо: Зеленський про наближення перемоги
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (09.06.2023)
Українські воїни дали за цей день саме ті новини, які ми очікуємо: Зеленський про наближення перемоги
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (09.06.2023)
Українські воїни дали за цей день саме ті новини, які ми очікуємо: Зеленський про наближення перемоги
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь