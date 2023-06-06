Українські воїни дали за цей день саме ті новини, які ми очікуємо: Зеленський про наближення перемоги

Українські воїни на Бахмутському та інших напрямках дали за цей день саме ті новини, які й очікувалися. Росія істерично сприймає будь-який крок України там, де зайняті позиції.

Про це заявив 5 червня у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

– Ворог знає, що Україна переможе. Вони це бачать. Вони це відчувають завдяки вашим ударам, воїни, зокрема, на Донеччині. Дякую за це, – сказав глава держави.

Президент України наголосив, що глобальна тенденція вже зрозуміла – Росія програє цю війну, а у Москві продовжують заперечувати реальність, намагаються обманути світ, обійти санкції, виробити більше зброї, забезпечити більшу витрату ресурсів і людей на агресію.

Зеленський анонсував нові кроки для ще більшого обмеження російського військового потенціалу.

На думку президента, кожен у світі, хто допомагає державі-терористу обходити санкції, кого Росія використовує для постачання зброї, компонентів, обладнання, має відчути повну силу вільного світу.

Володимир Зеленський вважає, що зупинити терор – це спільне завдання світу. І головною передумовою виконання цього завдання є зупинка будь-яких шляхів, якими терористи ще намагаються отримати щось для себе, наголосив президент.

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