Вибухи в Конотопі Сумської області прогриміли зранку під час атаки ворожих безпілотників.

Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

Вибухи в Конотопі 28 квітня: що відомо

За словами мера, атака розпочалася зранку і супроводжувалася серією вибухів у Конотопі. Російські війська запустили по місту кілька груп ударних безпілотників.

Повітряні цілі заходили на місто хвилями, зокрема з північно-східного напрямку. Частина дронів рухалася в бік центральної частини Конотопа.

—Вибух за вибухом… — повідомляв Семеніхін під час атаки.

Унаслідок влучань у місті зафіксовано пошкодження житлових будинків. Також ударів зазнали адміністративні будівлі.

Окремо повідомляється про пошкодження центральної районної лікарні (ЦРЛ).

Крім того, під час вибухів у Конотопі була пошкоджена трамвайна мережа.

Через загрозу нових ударів і пошкодження інфраструктури в Конотопі повністю призупинили рух транспорту.

Міська влада закликала жителів не виходити на вулицю та залишатися в укриттях.

Наразі інформація про постраждалих уточнюється. На місцях працюють екстрені служби.

Фахівці оцінюють масштаби руйнувань та ліквідовують наслідки атаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 525-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

