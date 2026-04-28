Серія вибухів у Конотопі: пошкоджено будинку та лікарню, зупинено рух транспорту
Вибухи в Конотопі Сумської області прогриміли зранку під час атаки ворожих безпілотників.
Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.
Вибухи в Конотопі 28 квітня: що відомо
За словами мера, атака розпочалася зранку і супроводжувалася серією вибухів у Конотопі. Російські війська запустили по місту кілька груп ударних безпілотників.
Повітряні цілі заходили на місто хвилями, зокрема з північно-східного напрямку. Частина дронів рухалася в бік центральної частини Конотопа.
—Вибух за вибухом… — повідомляв Семеніхін під час атаки.
Унаслідок влучань у місті зафіксовано пошкодження житлових будинків. Також ударів зазнали адміністративні будівлі.
Окремо повідомляється про пошкодження центральної районної лікарні (ЦРЛ).
Крім того, під час вибухів у Конотопі була пошкоджена трамвайна мережа.
Через загрозу нових ударів і пошкодження інфраструктури в Конотопі повністю призупинили рух транспорту.
Міська влада закликала жителів не виходити на вулицю та залишатися в укриттях.
Наразі інформація про постраждалих уточнюється. На місцях працюють екстрені служби.
Фахівці оцінюють масштаби руйнувань та ліквідовують наслідки атаки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 525-ту добу.
