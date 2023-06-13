Білий дім скоро оголосить новий пакет військової допомоги Україні – Кірбі

Адміністрація Білого дому незабаром планує оголосити про виділення наступного пакета військової допомоги Україні з наявних резервів Пентагону за повноваженнями президента США Джо Байдена.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час пресбрифінгу у Вашингтоні.

– Ви бачили пакет допомоги, виділений в межах програми USAI, про який було оголошено наприкінці тижня. Я думаю, дуже-дуже скоро ви побачите додаткові пакети допомоги, які нададуть США, – розповів координатор Ради нацбезпеки Білого дому.

Джон Кірбі запевнив, що у Вашингтоні знають, яке озброєння необхідно Збройним силам України для подальших контрнаступальних масштабних дій на тимчасово окупованих російськими військами територіях.

Представник Білого дому наголосив, що Сполучені Штати Америки зосереджуватимуться на тому, щоб Україна першочергово могла досягти успіху на полі бою з Російською Федерацією.

Джерело : Укрінформ

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