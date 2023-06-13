У США закликали перенести торговий саміт із ПАР через її зв’язки з Росією
Конгресмени США мають намір скасувати торгову програму з Південно-Африканською республікою через “поглиблення військових відносин” цієї країни з Росією.
Про це йдеться у листі до державного секретаря США Ентоні Блінкена та інших високопосадовців.
Зазначається, що ПАР отримала низку переваг для своїх підприємств у сфері торгівлі з США завдяки американському закону про забезпечення зростання та можливостей в Африці (AGOA).
Закон дозволяв товарам із ПАР отримувати доступ до ринків США. Конгресмени вважають, що такі привілеї потрібно скасувати, оскільки ПАР “поглибила військові відносини” з Росією.
Також вони закликають перенести форум, на якому планується обговорити продовження положень торгової програми (діє до 2025 року) в межах AGOA, з Йоганнесбургу.
– Ми серйозно стурбовані тим, що проведення форуму AGOA 2023 року в Південній Африці стане непрямим підтвердженням згубної підтримки Південною Африкою вторгнення Росії в Україну, – йдеться у листі.
Своєю чергою прессекретар МЗС ПАР Клейсон Моньєла заявив, що наразі у Вашингтоні ще не ухвалили рішення про перенесення форуму AGOA з Йоганнесбургу.
Зазначимо, що уряд Південної Африки офіційно оголосив про свій нейтралітет у повномасштабній війні Росії проти України.
Президент ПАР Сиріл Рамафоса є учасником африканської “мирної ініціативи” з посередництва між сторонами війни.
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