Столтенберг може залишитися генсеком НАТО через труднощі з вибором наступника – FT

Країни-члени НАТО схиляються до того, щоб продовжити термін перебування Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря Північноатлантичного альянсу.

Як повідомляє видання Financial Times, в Альянсі схвильовані тим, що їм не вдасться узгодити нового наступника напередодні липневого саміту у Вільнюсі.

Столтенберг, який обіймає посаду генсека НАТО з жовтня 2014 року, публічно заявив, що “немає наміру домагатися” продовження мандату. Водночас він не виключив, що продовжить свою роботу.

Дебати щодо наступника Столтенберга активізувалися в часи випробувань для НАТО, які пов’язані з вторгненням російських військ в Україну, внутрішніми розбіжностями та посиленням Китаю.

Складне тло і труднощі з пошуком кандидата, який би задовольнив усіх членів Альянсу, означають, що можливість просити Столтенберга продовжити його мандат вчетверте стане короткостроковим компромісом, який відкладе ухвалення рішення до наступного року.

– Столтенберг був чудовим генеральним секретарем, і я не бачу сенсу розхитувати човен зараз, – сказав міністр закордонних справ однієї з країн НАТО.

Рішення про продовження повноважень Столтенберга з’явилося після того, як прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен і міністр оборони Британії Бен Воллес не змогли отримати одностайної підтримки.

Багато країн висловилися на підтримку обрання першої жінки-генерального секретаря НАТО, однак інші вважають, що кандидатура зі Східної Європи відображатиме зростаючу вагу регіону і важливість війни в Україні.

Продовження терміну перебування Столтенберга на посаді дасть йому більше часу для виконання завдання щодо забезпечення членства Швеції в Альянсі, що гальмується Туреччиною.

Чинний генеральний секретар взявся за це завдання особисто, однак досі невідомо, чи зніме президент Реджеп Таїп Ердоган своє вето.

– Ми всі усвідомлюємо, що в якийсь момент нам доведеться відпустити Столтенберга, повинен бути наступник, – заявила Кайса Оллонгрен, міністерка оборони Нідерландів.

Також джерела Financial Times стверджують, що Столтенберг дедалі більше дратується через те, що йому не дають чіткого сигналу про його майбутнє.