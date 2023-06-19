Сім вимог на шляху до ЄС: Єврокомісія цього тижня дасть першу оцінку прогресу України

Європейська комісія оприлюднить першу оцінку прогресу України як кандидата в члени Євросоюзу в четвер, 22 червня. Це буде усний звіт.

Таку інформацію повідомила прессекретарка Єврокомісії Ана Пісонеро в коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

Оцінку представить профільний єврокомісар із питань сусідства та розширення Олівер Варгеї. Це станеться під час неформального засідання Європейської ради із загальних питань у Стокгольмі.

Детальніший письмовий звіт Єврокомісія надасть восени.

– Комісар Варгеї представить раді усну інформацію на майбутньому неофіційному засіданні із загальних питань 22 червня. Але, звісно ж, основну увагу буде приділено всебічному звіту з розширення, який комісія планує опублікувати восени, – наголосила Пісонеро.

Усну оцінку виконання вимог для членства в ЄС також отримають Молдова та Грузія.

Як відомо, 23 червня 2022 року всі члени Євросоюзу підтримали надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. При цьому Єврокомісія надала сім рекомендацій, які має виконати Київ, перш ніж стартують офіційні переговори щодо членства в блоці.

У 2023 році Єврокомісія оприлюднить дві доповіді, в яких оцінить прогрес України у виконанні рекомендацій. У червні буде проміжна “усна оцінка”, а на жовтень планується основна доповідь.

В ЄС обіцяють до кінця року винести на розгляд Євроради питання про початок переговорів про вступ України до блоку. Далі рішення ухвалюватимуть країни-члени, із врахуванням висновків Єврокомісії.

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