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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Франція виділить Україні €40 млн для екстреної реконструкції 2023 року

міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна
Фото: Getty Images

Франція готує багаторічний пакет допомоги Україні, який, зокрема, включатиме гуманітарну допомогу, а також оголосила про виділення 40 млн для екстреної реконструкції 2023 року.

Про це на конференції з відновлення України (URC2023) у Лондоні заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна. 

– Наше зобов’язання підтримувати відновлення України – це також сигнал, який ми надсилаємо Путіну: сигнал про те, що ми підтримуватимемо стільки, скільки буде потрібно, і що він не зможе нас перечекати. Це сигнал, який має переконати Росію в тому, що вона зайшла в глухий кут і повинна негайно припинити свою агресію. Для досягнення цієї мети Франція готує багаторічний пакет цивільної допомоги Україні, який включатиме гуманітарну допомогу, допомогу для підтримання економічної та фінансової стабільності, – сказала вона.

Глава МЗС пояснила, що він складатиметься переважно з грантів, щоб уникнути збільшення навантаження на публічні фінанси України.

– А поки що я рада повідомити, що моє міністерство надасть Україні додатково €40 млн у вигляді допомоги у 2023 році. Цю підтримку використовуватимуть насамперед для екстреної реконструкції критично важливої інфраструктури, медичного обладнання та, за необхідності, для забезпечення стійкості до надзвичайних ситуацій в очікуванні наступної зими, – додала Колонна.

Нагадаємо, конференція з питань відновлення України проходить у Лондоні 21-22 червня. Про допомогу Україні вже оголосили декілька країн.

Німеччина надасть Україні додатково €381 млн на гуманітарну допомогу у 2023 році.

США виділять Україні $1,3 млрд фінансової допомоги, яка буде спрямована на енергетичні та інфраструктурні потреби.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про історичний пакет фінансової підтримки для Києва на суму $3 млрд.

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Війна в Україні, Російська агресія, Україна-Франція, Франція
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