Посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії
У середу, 21 червня, посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії.
Про це у Тwitter повідомляє Шведське головування у Раді ЄС.
– Пакет включає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій, та індивідуальні списки, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше, 7 червня, посли країн Євросоюзу не досягли політичної домовленості щодо запровадження 11-го пакету санкцій проти РФ.
Основною проблемою тоді стало те, що Греція та Угорщина виступають проти включення Україною деяких їхніх компаній до списку “спонсорів війни”.
Як відомо, 11-й пакет санкцій проти РФ має бути зосереджений на боротьбі з обходом раніше запроваджених обмежень. Він міститиме новий механізм потенційного покарання країн за межами Євросоюзу, які допомагають агресору ухилятися від санкцій.
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