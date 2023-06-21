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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії

санкції проти Росії
Фото: Depositphotos

У середу, 21 червня, посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії.

Про це у Тwitter повідомляє Шведське головування у Раді ЄС.

– Пакет включає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій, та індивідуальні списки, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше, 7 червня, посли країн Євросоюзу не досягли політичної домовленості щодо запровадження 11-го пакету санкцій проти РФ.

Основною проблемою тоді стало те, що Греція та Угорщина виступають проти включення Україною деяких їхніх компаній до списку “спонсорів війни”.

Як відомо, 11-й пакет санкцій проти РФ має бути зосереджений на боротьбі з обходом раніше запроваджених обмежень. Він міститиме новий механізм потенційного покарання країн за межами Євросоюзу, які допомагають агресору ухилятися від санкцій.

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Посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії

ЄС, Росія, Санкції проти Росії
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