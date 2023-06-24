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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Бунт Пригожина цілком може змінити хід війни на користь Києва: світові ЗМІ про ситуацію в РФ

Бунт Пригожина цілком може змінити хід війни на користь Києва: світові ЗМІ про ситуацію в РФ
Фото: Факти ICTV

Зростання напруженості у відносинах між Росією і групою Вагнера може вплинути на результати війни в Україні. Бунт розколює російську армію на тлі масштабного контрнаступу України проти російських військ.

Джессіка Генауер, експертка з міжнародних відносин з Університету Фліндерса в Австралії, заявила, що зараз багато чого не зрозуміло, адже ситуація все ще розвивається. Та в будь-якому випадку ясно, що це погана новина для Путіна і для Росії.

За її словами, якщо бунт в Росії призведе до більшої нестабільності, то це означатиме, що в політичній сфері РФ починають з’являтися тріщини. А все тому, що війна в Україні для Путіна виявилася не успішною, як він того очікував.

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Бунт Пригожина цілком може змінити хід війни на користь Києва: світові ЗМІ про ситуацію в РФ

Путін ризикує втратити свою залізну хватку влади – CNN

Російський президент зіткнувся з найсерйознішою загрозою своїй владі за всі 23 роки правління. Доволі несподівано бачити, як відразу руйнується видимість тотального контролю, яку Путін підтримував увесь цей час.

Усі звикли вважати російського диктатора майстром тактики. Але сьогодні Путін змушений визнати, що Ростов-на-Дону, головний військовий центр, вийшов з-під його контролю.

Протягом кількох місяців Пригожин публічно лаяв керівництво Міноборони РФ, напевно тому, що мріяв підштовхнути Путіна до змін у відомстві. Але тепер ранкове звернення Путіна перекреслило цю перспективу. І перед російською елітою стоїть екзистенціальний вибір – між режимом президента, що похитнувся, і найманим Франкенштейном, якого Путін створив для виконання своєї брудної роботи.

Кілька років тому Пригожину не пробачили б критику. А тепер власник ПВК вільно розгулює Ростовом і має намір іти на Москву.

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Бунт Пригожина цілком може змінити хід війни на користь Києва: світові ЗМІ про ситуацію в РФ

Москва не вперше виглядає такою слабкою. Згадати атаку безпілотника на Кремль у травні. Уже тоді оточення Путіна повинно було запитати себе, як взагалі оборона столиці виявилася настільки слабкою.

Зараз же бунт у РФ цілком може змінити хід війни на користь Києва. Але Пригожин може не перемогти й основи кремлівського контролю можуть не впасти. Але ослаблений Путін може здійснювати ірраціональні вчинки, щоб довести свою силу.

Серйозний момент для Путіна та Росії

Британське агентство BBC наголошує, що в Росії поки не переворот, оскільки не було жодної спроби захопити владу в уряді. Крім того, ПВК Вагнера не представляє російських військових, хоча її ватажок стверджує, що має широку підтримку серед них.

Пригожин закликає усіх охочих приєднатися до нього та водночас заперечує зраду Росії. Він відверто критикує Путіна, говорить, що той глибоко помиляється.

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вагнер в Ростові

Чого ж хоче Пригожин? Його ідея “маршу за справедливість” розпливчаста, але конфлікт із військовим керівництвом явно загострився настільки, що він хоче витіснити їх звідти.

Пригожин вже давно перебуває у відкритій ворожнечі з військовим керівництвом РФ, але зараз це переросло у повстання. Власник ПВК Вагнера запевняє, що його дії не є військовим переворотом.

Пригожин свариться не з російськими солдатами в Україні, а з “клоунами”, які ними керують, стверджує він. Кілька генералів закликали його заспокоїтися, але, схоже, вже занадто пізно.

Ситуація, що склалася, – це визначальний момент для путінського керівництва і сигнал тривоги для росіян. Поки що ще занадто рано говорити про те, чим усе це закінчиться.

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Пригожин

Джерело: The Guardian, CNN, BBC
Війна в Україні, Володимир Путін, ПВК Вагнера, Ростов-на-Дону
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