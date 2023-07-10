Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Одна людина загинула, вісім у лікарні. У Польщі автобус з українцями врізався у фуру
З 11 липня в Україні обмежують продаж тютюнових виробів: що відомо
Ми воюємо, якщо це так: Байден заявив, що США вступлять у війну, якщо РФ нападе на члена НАТО
Зробив це навмисно. Чому Ердоган погодився повернути Україні захисників Азовсталі
Погрожуючи пістолетом, зґвалтував і пограбував: у Шепетівці чоловік напав на 10-класницю
Світ
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Зеленський візьме участь в засіданні Ради Україна-НАТО – Столтенберг

Столтенберг та Зеленський
Фото: Офіс президента

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив участь президента Володимира Зеленського у саміті військово-політичного союзу у Вільнюсі.

Про це він заявив під час пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою у Вільнюсі у понеділок, 10 липня.

– Ми також посилимо наші політичні зв’язки. Президент Зеленський приєднається до нас для інавгураційного засідання нової Ради Україна-НАТО, – сказав Столтенберг.

За словами генсека НАТО, завтра союзники також обговорюватимуть шлях України до членства в НАТО.

Столтенберг сказав, що під час саміту буде ухвалено рішення щодо багаторічного пакету підтримки України з метою забезпечення переходу з радянських техніки та стандартів до натовських, “щоб ЗСУ були повністю сумісні із союзниками”.

Також пакет передбачає допомогу у розмінуванні, забезпеченні медикаментами та пальним тощо.

Раніше віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляла, що Володимир Зеленський ще не ухвалив остаточне рішення щодо участі  у Вільнюському саміті НАТО.

Читайте також
Попри заяву Байдена Україна зрештою стане членом НАТО – глава МЗС Естонії
Зеленський візьме участь в засіданні Ради Україна-НАТО – Столтенберг

Єнс Столтенберг, Володимир Зеленський, НАТО, Саміт НАТО
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Британія хоче працювати зі США та союзниками над приєднанням України до НАТО
прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак
Зеленський прибуде на саміт НАТО у Вільнюс 12 липня – Bloomberg
Зеленський візьме участь в засіданні Ради Україна-НАТО – Столтенберг
Попри заяву Байдена Україна зрештою стане членом НАТО – глава МЗС Естонії
Зеленський візьме участь в засіданні Ради Україна-НАТО – Столтенберг
Консультації тривають: Столтенберг про скасування плану дій щодо вступу України в НАТО
Єнс Столтенберг
Ердоган підтримує вступ України до НАТО після досягнення “справедливого миру”
Реджеп Таїп Ердоган
Відео
Євген Пригожин та вагнерівці і досі не у Білорусі: де перебуває кухар Путіна із поплічниками

У Білорусі показали наметове містечко, де могли би розміститись і тренуватися представники ПВК Вагнер. Утім, після невдалого походу на Москву, тут їх ще не бачили. Так само достеменно не відомо, де перебуває сам Євген Пригожин.

Ярослава Марущенко
Вимагають докази загибелі у бою: чому сім’ям полеглих добровольців відмовляють у допомозі
Зеленський візьме участь в засіданні Ради Україна-НАТО – Столтенберг
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (09.07.2023)
Зеленський візьме участь в засіданні Ради Україна-НАТО – Столтенберг
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (09.07.2023)
Зеленський візьме участь в засіданні Ради Україна-НАТО – Столтенберг
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (09.07.2023)
Зеленський візьме участь в засіданні Ради Україна-НАТО – Столтенберг
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь