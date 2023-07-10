Зеленський візьме участь в засіданні Ради Україна-НАТО – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив участь президента Володимира Зеленського у саміті військово-політичного союзу у Вільнюсі.

Про це він заявив під час пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою у Вільнюсі у понеділок, 10 липня.

– Ми також посилимо наші політичні зв’язки. Президент Зеленський приєднається до нас для інавгураційного засідання нової Ради Україна-НАТО, – сказав Столтенберг.

За словами генсека НАТО, завтра союзники також обговорюватимуть шлях України до членства в НАТО.

Столтенберг сказав, що під час саміту буде ухвалено рішення щодо багаторічного пакету підтримки України з метою забезпечення переходу з радянських техніки та стандартів до натовських, “щоб ЗСУ були повністю сумісні із союзниками”.

Також пакет передбачає допомогу у розмінуванні, забезпеченні медикаментами та пальним тощо.

Раніше віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляла, що Володимир Зеленський ще не ухвалив остаточне рішення щодо участі у Вільнюському саміті НАТО.

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