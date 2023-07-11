Під час заколоту війська РФ отримали наказ чинити опір вагнерівцям, але не виконали його – ЗМІ

Під час заколоту ПВК Вагнера російські військові отримали наказ зупинити найманців, але нічого не зробили для його виконання.

Про це йдеться в розслідуванні Reuters.

Такі висновки були зроблені на основі даних п’ятьох джерел видання – з російських силових структур, від трьох осіб, близьких до Кремля, та представника окупаційної влади на Сході України.

Джерело в службі безпеки повідомило, що два російських військових формування на південному заході Росії отримали наказ чинити опір вагнерівцям, але не виконали його.

– Деякі російські підрозділи нічого не робили, оскільки їх застали зненацька і в них було менше зброї, інші вважали, що ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин діяв за наказом Кремля. Деякі офіцери не хотіли виступати проти вагнерівців, оскільки відчували солідарність із ними й поділяли розчарування Пригожина щодо того, як керівництво Міноборони веде війну, – йдеться у повідомленні.

Олексій Данилов, секретар Ради національної безпеки і оборони України повідомив Reuters, що багато хто з російських військових став на бік Пригожина.

– Є дуже багато командирів, які симпатизують Вагнеру і не хочуть іти за Путіним, – сказав він, додавши, що йому відомо про 14 російських генералів, які підтримують Пригожина.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що під час заколоту Пригожина вагнерівці дійшли до бази Воронєж-45, де зберігається ядерна зброя.

Джерело : Reuters

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