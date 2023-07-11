Під час заколоту вагнерівці дійшли до ядерної бази, але не змогли відкрити двері – Буданов

Під час заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина його найманці дійшли до бази Воронєж-45, де зберігається ядерна зброя.

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів у коментарі Reuters.

За словами Буданова, вагнерівці пішли набагато далі, ніж вважалося раніше. Вони мали намір отримати “невеликі ядерні пристрої радянських часів”, щоб підняти ставки у своєму заколоті.

– Тому що якщо ви готові воювати до останнього, то це один з об’єктів, який значно підвищує ставки, – сказав Буданов.

Єдиним бар’єром між вагнерівцями і ядерною зброєю були двері до ядерного сховища.

– Двері сховища були зачинені, і до технічної частини вони не потрапили, – додав розвідник.

Буданов не надав доказів свого твердження і відмовився повідомити, які обговорення, якщо такі були, відбувалися зі Сполученими Штатами та іншими союзниками з приводу інциденту. Він також не сказав, чому бойовики згодом відійшли.

Reuters вказує, що джерело, близьке до Кремля, частково підтвердило свідчення Буданова. За словами інсайдера, вагнерівцям “вдалося потрапити в зону особливого інтересу, внаслідок чого американці захвилювалися, тому що там зберігаються ядерні боєприпаси”.

Джерело на окупованій РФ частині України сказало, що це викликало занепокоєння в Кремлі та послужило імпульсом для поспішного припинення повстання ввечері 24 червня за посередництва диктатора Білорусі Олександра Лукашенка.

Американські офіційні особи висловили сумніви щодо заяви Буданова, заявивши, що вони не мають жодних доказів того, що ядерна зброя або пристрої були під загрозою під час заколоту.

Буданов став першою офіційною особою, яка припустила, що найманці ПВК були близькі до того, щоб роздобути ядерну зброю і ще більше посилити збройний заколот, який широко інтерпретується як найбільший виклик владі російського диктатора Володимира Путіна.

Ввечері 23 червня Пригожин говорив, що російська армія вдарила по тилових таборах ПВК, після чого ватажок вагнерівців оголосив про “марш справедливості”.

Вже вранці 24 червня Пригожин заявив, що його бойовики взяли під контроль усі військові об’єкти Ростова, зокрема аеродром. А вже ввечері того ж дня стало відомо, що похід на Москву завершено, вагнерівці розвертаються назад до “польових таборів”. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ повинні були закрити, а він мав “піти в Білорусь”.

Джерело : Reuters

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