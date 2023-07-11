Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
З 11 липня в Україні обмежують продаж тютюнових виробів: що відомо
Одна людина загинула, вісім у лікарні. У Польщі автобус з українцями врізався у фуру
Ми воюємо, якщо це так: Байден заявив, що США вступлять у війну, якщо РФ нападе на члена НАТО
Зробив це навмисно. Чому Ердоган погодився повернути Україні захисників Азовсталі
Потягнув на річку й змусив купатись голою. На Закарпатті затримали чоловіка, який розбещував 8-річну
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Під час заколоту вагнерівці дійшли до ядерної бази, але не змогли відкрити двері – Буданов

Кирило Буданов
Фото: УНІАН

Під час заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина його найманці дійшли до бази Воронєж-45, де зберігається ядерна зброя.

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів у коментарі Reuters.

За словами Буданова, вагнерівці пішли набагато далі, ніж вважалося раніше. Вони мали намір отримати “невеликі ядерні пристрої радянських часів”, щоб підняти ставки у своєму заколоті.

– Тому що якщо ви готові воювати до останнього, то це один з об’єктів, який значно підвищує ставки, – сказав Буданов.

Єдиним бар’єром між вагнерівцями і ядерною зброєю були двері до ядерного сховища.

– Двері сховища були зачинені, і до технічної частини вони не потрапили, – додав розвідник.

Буданов не надав доказів свого твердження і відмовився повідомити, які обговорення, якщо такі були, відбувалися зі Сполученими Штатами та іншими союзниками з приводу інциденту. Він також не сказав, чому бойовики згодом відійшли.

Reuters вказує, що джерело, близьке до Кремля, частково підтвердило свідчення Буданова. За словами інсайдера, вагнерівцям “вдалося потрапити в зону особливого інтересу, внаслідок чого американці захвилювалися, тому що там зберігаються ядерні боєприпаси”.

Джерело на окупованій РФ частині України сказало, що це викликало занепокоєння в Кремлі та послужило імпульсом для поспішного припинення повстання ввечері 24 червня за посередництва диктатора Білорусі Олександра Лукашенка.

Американські офіційні особи висловили сумніви щодо заяви Буданова, заявивши, що вони не мають жодних доказів того, що ядерна зброя або пристрої були під загрозою під час заколоту.

Буданов став першою офіційною особою, яка припустила, що найманці ПВК були близькі до того, щоб роздобути ядерну зброю і ще більше посилити збройний заколот, який широко інтерпретується як найбільший виклик владі російського диктатора Володимира Путіна.

Ввечері 23 червня Пригожин говорив, що російська армія вдарила по тилових таборах ПВК, після чого ватажок вагнерівців оголосив про “марш справедливості”.

Вже вранці 24 червня Пригожин заявив, що його бойовики взяли під контроль усі військові об’єкти Ростова, зокрема аеродром. А вже ввечері того ж дня стало відомо, що похід на Москву завершено, вагнерівці розвертаються назад до “польових таборів”. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ повинні були закрити, а він мав “піти в Білорусь”.

Читайте також
Чому запит України про членство в НАТО є дилемою для Заходу – думки експертів
Україна-НАТО

Джерело: Reuters
Кирило Буданов, ПВК Вагнера
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Кремль дозволив ПВК Вагнера зберегти деякі операції в Африці – Bloomberg
Під час заколоту вагнерівці дійшли до ядерної бази, але не змогли відкрити двері – Буданов
Під час заколоту війська РФ отримали наказ чинити опір вагнерівцям, але не виконали його – ЗМІ
російські окупанти
Тривала майже три години. У Кремлі підтвердили зустріч Путіна з Пригожиним
Під час заколоту вагнерівці дійшли до ядерної бази, але не змогли відкрити двері – Буданов
Рішення Путіна не ліквідовувати ПВК Вагнера ставить його у незручне становище – ISW
володимир путін
Ядерний удар РФ і теракт на ЗАЕС: Зеленський повідомив, чи реальна загроза
Під час заколоту вагнерівці дійшли до ядерної бази, але не змогли відкрити двері – Буданов
Відео
Саміт НАТО у Вільнюсі: який результат можна буде вважати перемогою для України

Перший заступник директора Центру Нова Європа Сергій Солодкий пояснив, який результат саміту НАТО у Вільнюсі можна буде вважати перемогою для України.

Валентина Чорна
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (11.07.2023)
Під час заколоту вагнерівці дійшли до ядерної бази, але не змогли відкрити двері – Буданов
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (10.07.2023)
Під час заколоту вагнерівці дійшли до ядерної бази, але не змогли відкрити двері – Буданов
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (10.07.2023)
Під час заколоту вагнерівці дійшли до ядерної бази, але не змогли відкрити двері – Буданов
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (10.07.2023)
Під час заколоту вагнерівці дійшли до ядерної бази, але не змогли відкрити двері – Буданов
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь