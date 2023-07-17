Спецпредставник Ватикану їде до Вашингтона обговорювати “сприяння миру в Україні”

Спеціальний представник Папи Римського, кардинал Маттео Дзуппі здійснить триденний візит до США в рамках так званої місії зі встановлення миру в Україні.

Як поінформували в пресслужбі Ватикану, кардинал перебуватиме з візитом у Сполучених Штатах з 17 по 19 липня.

Уже сьогодні він зустрінеться з американськими офіційними особами у Вашингтоні. Це стане своєрідним продовженням його нещодавніх візитів до Києва та Москви.

У Ватикані уточнили, що метою візиту Дзуппі до Вашингтона є “сприяння миру в Україні”, а також підтримка гуманітарних ініціатив, “спрямованих на полегшення страждань найбільш уразливих верств населення, особливо дітей”.

Під час візиту відбудеться обмін “ідеями та думками” щодо війни в Україні.

Як відомо, Папа Римський Франциск призначив кардинала Маттео Дзуппі своїм спеціальним посланцем, довіривши йому місію пошуку шляхів діалогу та мирного врегулювання війни в Україні.

На початку червня Дзуппі відвідав Київ та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Темами переговорів були формула миру та звільнення українських полонених. Зеленський зазначав, що завершення війни має відбуватися лише за українською мирною формулою.

Президент також запропонував Ватикану долучитися до звільнення українців з полону РФ та, повернення депортованих дітей. Згодом Дзуппі заявив, що працює над “механізмом”, який міг би забезпечити повернення українських дітей.

Наприкінці червня кардинал їздив до Москви, де зустрічався з главою РПЦ Кирилом та уповноваженою при президентові РФ Марією Львовою-Бєловою. У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Бєлової через депортацію маленьких українців до РФ.

Джерело: Vatican News

Джерело : The Guardian

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