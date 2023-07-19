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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Непохитна підтримка партнерів: Резніков підбив підсумки Рамштайн-14

Резніков
Фото: Міноборони

Засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн-14 продемонструвало непохитну підтримку партнерів.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, серед пріоритетів – постачання зброї та обладнання, терміново необхідних для звільнення української території.

Очільник Міноборони зазначив, що на Рамштайні обговорили зосередження протиповітряної оборони, боєприпасів, броні, а також нові ініціативи.

Зокрема, віцепрем’єр-міністр Люксембургу Франсуа Бауш та міністр оборони Естонії Ханно Певкур представили конкретні кроки для розвитку ІТ-коаліції.

Резніков подякував міністру національної оборони Литви Арвідасу Анушаускасу та всім союзникам за ініціативу створення коаліції з розмінування.

Також очільник українського МО подякував міністру оборони США Ллойду Остіну за керівництво безпрецедентною коаліцією проти російського зла. На думку Резнікова, разом можна досягти перемоги, справедливого миру та найкращого майбутнього.

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IT-технології, Війна в Україні, витрати на оборону, Ллойд Остін, Міноборони України, Олексій Резніков, Розмінування Донбасу
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